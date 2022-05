MALLARD, Jean-Noël



À l'IUCPQ, le 30 avril 2022, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Jean-Noël Mallard, époux de dame Hélène Brochu, fils de feu Emile Mallard et de feu Marie-Blanche Bédard. Il demeurait à l'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Hélène; ses filles: Caroline (Jean-René Lavigueur) et Marie-Noelle (Stéphane Boucher); ses petits-enfants: Zoé, Zachary, Mélodie, Florence, Marie-Laurence et Anne-Clarence; ses frères et ses sœurs: feu André (Francine Gagnon, Jean-Guy Lefebvre), Joseph (Émilienne Fecteau), Madeleine (Gilles Allaire) et Irène (John Rae); ses beaux-frères et belle sœurs de la famille Brochu: Denise (Mario Couture), Diane (Léon Perreault), Claude (Marie Blais), Mario (Jacqueline Ouellet), Nancy (Jean-Pierre Boucher), France (Jules Bélanger) et Martin (Claudette Beaudry); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, plusieurs ami(e)s et membres de différentes Associations. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (l'IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, www.fondation-iucpq.org