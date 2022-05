VÉZINA, Pauline



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus du CHU de Québec est décédée le 20 avril 2022, dame Pauline Vézina, à l'âge de 97 ans et 9 mois. Elle était l'épouse de feu Albert Simard.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise, Jean-Claude (Hélène Lamb), Huguette (Daniel Frenette); ses petits-enfants: feu Jean-Philippe Côté, Maude Simard (Moïse Mayer), Jessica Frenette (Sébastien Fiset), Sébastien Frenette; son frère Jean-Guy Vézina (Francine Croisetière), sa sœur Sr Gemma Vézina, plusieurs neveux et nièces et sa grande amie Carmel Sheedy. Un merci particulier au Dre Marie-Josée Latouche pour son suivi médical rigoureux ainsi qu'à l'équipe formidable des soins palliatifs du CHU de Québec-Université Laval, 5e étage du pavillon Enfant-Jésus pour leur dévouement et leur accompagnement dans ce cheminement long et douloureux.Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don au CHU de Québec - Université Laval, département des soins palliatifs, afin d'aider ce département dans sa mission extraordinaire. 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec Téléphone : 418 525-4385 Site web : www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.