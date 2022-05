BÉLANGER, Jean



Au CHSLD Yvonne Sylvain, le 18 janvier 2022, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Jean Bélanger. Il était le fils de feu Edith Parent et feu Lionel Bélanger. Il demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifet de là cimetière St-Ignace-de-Loyola, 2380 avenue Robert-Giffard Québec (Québec) G1E 4G9. Monsieur Bélanger laisse dans le deuil ses sœurs Aline (André Brulotte) et Raymonde (Clément Drolet) ; ses neveux François et Martin Brulotte; ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Il était le frère de feu Ghislain. Un remerciement spécial aux intervenants qui lui ont fourni leur soutien et dévouement durant ces dernières années.