BROUSSEAU, Henri-Louis

C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de monsieur Henri-Louis Brousseau, décédé le 9 mai 2022, à l'âge de 90 ans. Il était l'époux de Pauline Roy et le fils d'Ernesta Bégin et d'Alphonse Brousseau. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Pierre Brousseau et sa conjointe Carole Chevalier; sa belle-fille Michelle Harbour et son conjoint Serge Clément ainsi que ses petits-enfants: Émilie Latour (Nicolas Charland) et Maxime Latour (Mélanie Martel). Il laisse également plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousin(e)s, parents et ami(e)s. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La famille désire remercier le personnel du CHSLD Renaissance pour les bons soins prodigués.