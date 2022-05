BÉLANGER, Marie-Anick



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Marie-Anick Bélanger, survenu le 6 février 2022, à L'Hôpital Saint-Sacrement. Elle était la fille de feu Denis Bélanger et de Lise Leclerc. La famille recevra les condoléancesà compter de 13h30,Elle laisse dans le deuil son époux : Alain Gagné. Son fils Yan Dubois (Rachel St-Onge). Son beau-fils: Jean-François Gagné (Jessika Mimeault). Sa petite-fille : Zoé-Lee Mimeault. Ses parents : Lise Leclerc (Gaétan Bilodeau) et feu Denis Bélanger (Marjolaine Lévesque). Ses beaux-parents : Colette Émond (feu Gaston Gagné). Sont également dans le deuil ses frères et sœurs : Louisa (feu Michel Beaulieu), Julie, feu Sophie (Marc-Antoine Zizka), Louis (Katy Latulippe). Ses beaux-frères et belles-soeurs: Diane (Rémi Poulin), Line (René Boutet) Johanne, Lorainne, Mario (Marie-Christine Guérard, et Éric. Sont affectés par son départ : ses nombreux neveux, nièces, oncles, tantes cousins, cousines et ami(e)s. Une pensée spéciale pour sa famille pompier/pompière de Lévis. La famille tient à remercier le département d'oncologie et celui des soins palliatifs de L'hôpital Saint-Sacrement. Son infirmière pivot : Lucie Lavoie ainsi que son médecin Dr André Blais.