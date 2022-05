ARCAND, Isabelle Bertrand



À son domicile, le 4 avril 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée entourée de l'amour des siens, madame Isabelle Bertrand, épouse de feu monsieur Richard Arcand, fille de feu monsieur Delphis Bertrand et de feu madame Rose-Anna Desroches. Elle demeurait à Saint-Casimir. La famille recevra les condoléances, à partir de 10 h,et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMadame Bertrand laisse dans le deuil ses enfants: Huguette (Jacques Lemire), Diane (feu François Hamel), Ghislain (Marie-Hélène Roy), André (Marie Josée Duhamel); ses petits-enfants: Josée (Paul Garofolo), Anick (Jean-François Dupont) et David (Valerie Sévigny); Élyse (Marcel Fillion) et Lina (Marc André Chartrand); Noémie, Jean-Philippe (Élise Couture), Audrey (Radan Persic) et Marie Ève (Danny Robitaille); Pamela (Philippe Cimon), Mélodie Tessier; ses arrière-petits-enfants: André et Jerymi, Daéhan et Kaleb; Alexi James et Zachary; Laurena, Victor; Olivier et Félix; Justine, Aurélie, Virginie et Rosalie, Michael et Emmy, Arthur et Victoria. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Raymond (Pauline Dandurand), Lucien (feu Josette Lessard), Jeanne, Denise (Claude Bélanger), Thérèse Sioui (feu Ronald Desputeau), Irma Sioui, feu Léonce Sioui (Lucille Bérubé), feu Gérard Sioui (Jacqueline Lauzier). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines. Sincères remerciements à tous ses ami(e)s du HLM, qui l'ont accompagnée durant son séjour et particulièrement dans ses derniers moments où vous lui avez apporté votre soutien, particulièrement à madame Denise Richer qui a été d'une présence et d'une aide exceptionnelle. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca