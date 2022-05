BONNAFÉ, Marcelle



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 16 décembre 2020, à l'âge de 86 ans et 6 mois, est décédée madame Marcelle Bonnafé, fille de feu madame Hélène Gaudreau et de feu monsieur Willie Bonnafé. Elle demeurait à Lévis.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie. Elle laisse dans le deuil sa fille: Charlene (Robert Kawazoye); son petit-fils Brandon; ses sœurs: feu Thérèse (feu Jean-Marc Plante), Doris (feu Raymond Carrier), Denise (feu Armand Dionne), feu Colette; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'infirmerie des Marronniers pour les soins de ses dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone: 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca ou à la Société Alzheimer de Québec, téléphone: 418 527-4294, site web: www.societealzheimerdequebec.com.