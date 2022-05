Comme à la maison

TULSA | Abraham Ancer se sent à la maison cette semaine à sa quatrième participation au Championnat de la PGA d’Amérique. Le Mexicain ayant porté les couleurs des Sooners de l’Université de l’Oklahoma était tombé en amour avec l’endroit il y a une douzaine d’années.

• À lire aussi: Journée cruciale

Né dans le sud du Texas, à la limite de la frontière, le golfeur de 31 ans détient la double nationalité américaine et mexicaine.

À ses années juniors, Ancer a volé sous le radar jusqu’à ce qu’un instructeur lui donne sa chance dans un collège du centre de l’État. C’est là où il a pris son envol.

Une fois débarqué sur le campus de l’Université de l’Oklahoma en 2010, il s’est signalé en réécrivant le livre des records de la formation en compagnie du prometteur Anthony Kim. En 2011, il a d’ailleurs reçu la mention de golfeur « All-American ».

À l’unique ronde qu’il a disputée à Southern Hills, il fut impressionné par ses difficultés lors d’une journée très venteuse. À l’époque, l’œuvre de Perry Maxwell n’avait pas encore subi sa cure de rajeunissement.

Un gars de défis

De retour dans l’État qui l’a accueilli de 2010 à 2013, Ancer fait des étincelles. Il ressent cette atmosphère chaleureuse des partisans des Sooners, nombreux à porter les couleurs de leurs favoris.

« Je sens leur énergie. Je sais qu’ils sont nombreux derrière moi, a soutenu celui qui est l’unique représentant des Sooners au tournoi. C’est toujours agréable de jouer par ici. J’entretiens de bons souvenirs en Oklahoma. La communauté m’a toujours bien accueilli et soutenu. »

Il tire donc avantage de s’élancer « à domicile » puisqu’il s’est hissé dans le groupe de chasse, au tableau principal.

Depuis sa première présence en tournoi du Grand Chelem en 2018, Ancer a enregistré ses meilleures performances au Championnat de la PGA d’Amérique. C’est d’ailleurs celle à Bethpage Black, en 2019, qui l’a propulsé à l’avant-scène avec une 16e position. L’an dernier, à Kiawah Island, il a terminé au huitième rang grâce à une ronde finale de 65 (-5). Avec un titre professionnel en carrière parmi l’élite, il se dit confiant dans le cadre du Championnat de la PGA. L’organisme est reconnu pour configurer des parcours justes.

« C’est toujours difficile, mais c’est équitable, a signalé celui qui participe à son quatrième championnat. Kiawah Island était une véritable bête et ils l’avaient préparée correctement. À mon avis, j’y avais joué ma meilleure ronde comme professionnel. Une performance semblable dans ce contexte, sur un parcours difficile, donne confiance. »

Une vitrine

Ancer est l’un des six golfeurs latins à prendre le départ du tournoi. Depuis deux ans, les Joaquin Niemann et Mito Pereira, du Chili, ainsi que Sebastian Munoz, de la Colombie, ont fleuri sur le circuit de la PGA. Une bonne affaire pour le développement du sport au sud de la frontière américaine.

« Nous essayons de faire connaître ce sport et d’aider à son évolution. On sent davantage l’appui. On voit souvent les Latino-Américains. C’est positif », a relaté Ancer.

En Oklahoma, il est propulsé par les partisans de son alma mater. Tout est permis pour le Mexicain, qui souhaite en profiter pour réaliser son meilleur rendement en Grand Chelem.