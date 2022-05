Connor McDavid: «Il veut gagner plus que n’importe qui»

En ajoutant un but et une mention d’aide à sa fiche dans la victoire de 5 à 3 des Oilers d’Edmonton contre les Flames, vendredi soir à Calgary, Connor McDavid a atteint le plateau des 20 points en seulement neuf matchs éliminatoires.

Le numéro 97 des Oilers est le premier à accomplir un tel exploit depuis le Québécois Mario Lemieux, des Penguins de Pittsburgh, en 1992.

«Il est le meilleur joueur au monde et il ne cesse de se pousser pour le demeurer, a encensé son coéquipier Zach Hyman, vantant McDavid dans des propos rapportés par le site web de la Ligue nationale de hockey. Quand tu es le meilleur, c’est facile d’être à l’aise, mais c’est plus dur de continuer à te pousser et à te défier toi-même. Dans son cas, il est un gars qui veut gagner plus que n’importe qui d’autre.»

Hyman partage assurément ce désir de vaincre, ayant contribué avec le but gagnant en désavantage numérique, vendredi, à mi-chemin en troisième période. La série, qui se poursuivra dimanche soir à Edmonton, est maintenant à égalité 1-1 entre les Flames et les Oilers.

Loin devant Nikita Kucherov

À propos de McDavid, il est sur une séquence de cinq matchs avec plus d’un point par partie. Au total, il a touché la cible six fois en plus d’ajouter 14 mentions d’aide durant les séries.

Au cours des dernières années, Nikita Kucherov, du Lightning de Tampa Bay, est celui qui a été le meilleur pointeur des séries, autant en 2020, avec 34 points en 25 matchs, qu’en 2021 (32 points en 23 parties). Au cours des présentes éliminatoires, Kucherov affiche 11 points en neuf rencontres, soit neuf de moins que McDavid.