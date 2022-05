EMOND, Marie-France



À la Maison Michel-Sarrazin, le 5 mai 2022, à l'âge de 33 ans, est décédée, entourée de l'amour des siens, Marie-France Emond, fille de monsieur Benoit Emond et de madame Jocelyne Beaupré. Elle demeurait à Pont-Rouge. Marie-France laisse dans le deuil, outre ses parents, son frère Daniel et ses grands-parents: Gilles Emond et Marguerite Arseneault, feu Oswald Beaupré et feu Jeanne d'Arc Dussault. Elle laisse également dans le deuil ses oncles et tantes des familles Emond et Beaupré ainsi que plusieurs cousins, cousines, ami(e)s et ses compagnons et adeptes Geeks. Remerciements au personnel de l'urgence et du 2e étage de l'hôpital St-Sacrement pour les bons soins prodigués ainsi qu'un remerciement spécial au personnel et aux bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin pour les soins personnalisés, leur dévouement et leur humanisme.La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 9h sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation Maison Michel-Sarrazin, 801 Grande Allée O bureau 124, Québec, QC G1S 1C1, www.michel-sarrazin.ca