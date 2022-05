Dans l’œil du Québec inc.: achats en bloc chez Cascades

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Des initiés misent sur une remontée du titre

Photo d'archives, Ben Pelosse

Cinq initiés de Cascades ont acheté des actions de l’entreprise de Kingsey Falls au cours des derniers jours. Alain Lemaire, président du conseil d’administration et cofondateur de Cascades, a investi un peu plus de 605 000 $ dans le spécialiste du papier recyclé, alors que le PDG, Mario Plourde, a acheté pour 163 000 $ d’actions de l’entreprise. L’administratrice Elif Lévesque (65 000 $), le chef de la direction financière Allan Hogg (48 500 $) et l’administrateur Nelson Gentiletti (30 000 $) ont également ajouté du Cascades dans leur portefeuille. Le titre de l’entreprise a perdu plus de 20 % de sa valeur la semaine dernière après la publication de résultats lourdement affectés par la forte inflation.

Une aide de 9,6 M$ à Marquis Imprimeur

Marquis Imprimeur, le plus important fabricant de livres en noir et blanc au Canada, va investir 24 millions $ afin d’acquérir de l’équipement d’automatisation pour ses imprimeries de Louiseville et de Montmagny. L’entreprise a obtenu des prêts totalisant 9,6 millions $ d’Investissement Québec et du ministère de l’Économie. Le projet doit entraîner la création de 46 emplois.

Il investit dans iA

Pierre Miron, qui occupe le poste de chef de la transformation numérique chez iA Groupe financier depuis septembre, a acheté pour près de 100 000 $ d’actions de l’assureur de Québec au début de la semaine. À l’emploi d’iA depuis 2018, M. Miron a précédemment travaillé à la Caisse de dépôt, à la Banque Nationale et chez CGI.

Boyko achète du Couche-Tard

Photo d'archives, Francis Halin

Le PDG de Stingray, Eric Boyko, qui est également membre du conseil d’administration d’Alimentation Couche-Tard, a acheté pour un peu plus de 115 000 $ d’actions du détaillant québécois, la semaine dernière. Son collègue Jean Bernier, qui est administrateur depuis 2019, a quant à lui encaissé un gain de près de 2,2 millions $ en exerçant des options d’achat d’actions de l’entreprise. M. Bernier est un ancien dirigeant de Couche-Tard, Ultramar et Provigo.

Juteux profit pour un dirigeant du CN

Photo courtoisie

Sean Finn, qui dirige les affaires juridiques du Canadien National depuis 2000, vient d’encaisser un gain de plus de 615 000 $ en exerçant des options du transporteur ferroviaire montréalais. De son côté, le multimilliardaire Bill Gates a continué de réduire sa position dans le CN. Il a ainsi vendu pour près de 1,8 milliard $ d’actions de l’entreprise depuis le début de mai. Sa participation dans le CN est passée de 11,8 % à moins de 10 %, de sorte qu’il n’aura pas à divulguer ses futures ventes d’actions.

Il achète du Dorel

Le vice-président aux ventes et au marketing de Dorel, Jeff Segel, a acheté pour plus de 130 000 $ d’actions du fabricant montréalais de produits de consommation, la semaine dernière. M. Segel est l’un des fondateurs de Dorel. Le titre de l’entreprise a perdu plus de 25 % au cours des quatre dernières semaines.