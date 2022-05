BÉLANGER, Rachel



À l'aube de ses 90 ans, Rachel est décédée au Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis, le 17 mai 2022. Elle était l'épouse de feu Gérard Perreault, fille aînée de feu Albert G. Bélanger et de feu Marie-Anna Martineau. Elle est née à La Durantaye dans la MRC de Bellechasse, le 18 mai 1932. Femme de coeur et de douceur, pleine de bienveillance et de générosité, elle laissera un souvenir inoubliable dans le coeur de tous ceux qu'elle a aidés. Elle laisse dans le deuil sa famille qu'elle aimait tant ! feu soeur Pauline (Sœurs de la charité de Québec), Annette (Paul-Henri Paradis); ses fils: Stéphane et Philippe. feu Roland (Micheline Lemelin) et leurs enfants: Danie (Pierre) et Sonia (Mario). Clément et ses enfants: Martin (Manon) et Sophie. Hélène (Léonard Larochelle) et leurs enfants. Marie-France (Marc) et Manon (Christian). Aline (Paul-Émile Gendron). Sans oublier les arrière-neveux et nièces: Annabelle (Félix), Félix-Antoine, petit Louis-Édouard et Christopher. Maxime et Maude. Ann-Frédérique et Lili-Rose. Alexanne et Max-Olivier. Marie-Christine et Ann-Sophie. Elle quitte aussi les enfants de Gérard: Lise (Robert), feu Gilles (Diane), Claude (Manon), Denis, Hélene Perreault (Michel). Leurs enfants qu'elle aimait tant: Dave, Marc-Antoine, Mylène (bébé Cassiopée), Ariane, Francis et Emmanuel. De plus que ses autres neveux, nièces, cousins et cousines. Reconnaissance toute particulière à sa nièce Danie qui l'a accompagnée dans tous les moments heureux et difficiles jusqu'à la toute fin, dans l'amour et la dignité, dans l'absolu respect de toutes ses volontés ! Merci Danie ! Remerciements sincères au personnel du Centre d'Accueil Saint-Joseph de Lévis; des personnes remarquables de dévouement et de bonté au 5e étage. Ses derniers moments ont été adoucis par leur présence rassurante. Merci ! Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. La famille accueillera parents et amis auà compter de 10 h.L'inhumation sera faite au cimetière de La Durantaye dans la MRC de Bellechasse.