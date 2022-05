MOISAN, Noëlla Laurent



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 8 mai 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Noëlla Laurent, épouse de feu monsieur Charles-Édouard Moisan, fille de feu Émile Laurent et de feu Clarilda Bolduc. Elle demeurait à Québec, autrefois de la rue du Buisson à l'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, sa fille chérie Lyette (Pierre Delisle); ses frères et sœurs : feu Juliette (feu Richard Bélanger), feu Marie-Reine (feu Laurent Deschênes), feu Jean-Jacques (Janice Salt), feu Jacqueline (feu Paul-Henri Côté), feu Paul-Émile (feu Thérèse Fortin) et feu Jean-Claude (Ruth Rodier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Moisan : feu Marcel (feu Régina Paré), feu Émilien (feu Gilberte Huard), feu Héribert (feu Adrienne Parent), feu Laurien (feu Blandine Plamondon), feu René (feu Noëlla Beaulieu), feu Gertrude (feu Paul Fournier), feu Rita (feu Wilfrid Nadeau), feu Gilles (feu Clorilda Cantin), feu Eva (feu Laurent Plamondon), André (Marielle Beauséjour), Suzanne (feu Clément Marcotte) et feu Roger (Simone Déry), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(es), plus particulièrement Lise Lafleur et ses voisins de la rue du Buisson. La famille remercie tout le personnel du CHSLD Jeffery Hale pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués.