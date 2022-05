Gilles Renaud: des lectures très variées

Jouant présentement au TNM dans la pièce Cher Tchekhov de Michel Tremblay, l’acteur Gilles Renaud nous parle des livres qui lui sont chers.

On est curieux... La dernière fois que vous êtes allé faire un tour en librairie, avec quels livres êtes-vous ressorti ?

Je suis parti de là avec quatre livres : deux thrillers psychologiques de Charlie Donlea, L’été des disparus et La maison des suicides, qui ont été recommandés dans une émission de radio ; le dernier Michel Houellebecq, Anéantir, que je n’ai pas lu encore, mais qui, je pense, va être ma prochaine lecture ; et puis, il y a aussi un roman de Biz, Mort-Terrain. Je suis en train de le lire et c’est fascinant. Ça se passe dans le nord de l’Abitibi, dans un petit village voisin d’une réserve amérindienne. Un nouveau médecin vient d’arriver là et ça ne va pas être toujours facile pour lui.

De toute l’œuvre de Michel Tremblay, quel est votre titre favori ?

Ça serait La grosse femme d’à côté est enceinte, parce que ce livre contient à peu près toute la genèse de son œuvre. La rue Fabre, la famille Tremblay... Tout est là. Et puis c’est aussi le premier tome des Chroniques du Plateau Mont-Royal, qui est pour moi le plus important de cette série de six romans.

Y a-t-il un autre de ses livres dont vous aimeriez bien parler ?

J’ai lu récemment La diaspora des Desrosiers, qui est une série de neuf courts romans tous très accessibles, qui commence avec La traversée du continent. Là, il va parler de sa mère et il va entre autres raconter son départ de la Saskatchewan et son arrivée à Montréal. C’est fantastique, j’ai adoré. J’ai passé ces neuf romans l’un après l’autre pendant un mois ou deux et ça a été bien agréable. Du vrai Tremblay !

Est-ce qu’il y a un livre ou un roman auquel vous revenez régulièrement depuis déjà un bon moment ?

Pour moi, John le Carré est le plus grand auteur de romans d’espionnage et au début de la pandémie, j’ai décidé de relire l’ensemble de son œuvre. Comme il écrivait beaucoup moins et qu’il commençait à être très âgé [John le Carré est mort quelques mois plus tard, à l’âge de 89 ans], j’ai eu envie d’y revenir et j’ai tout relu, mais dans l’ordre où ses livres ont été publiés. J’ai eu beaucoup de plaisir. Il y a des chefs-d’œuvre, là-dedans. Le directeur de nuit est magnifique, tout comme La constance du jardinier ou Le tailleur de Panama. Et là, j’attends la sortie de son prochain roman.

Quand John le Carré était sur son lit de mort, il a demandé à son fils de terminer et de publier le livre sur lequel il travaillait.

Ces dernières années, quels romans vous ont particulièrement plu ?

Pastorale américaine de Philip Roth, un roman que je veux d’ailleurs relire. Il raconte l’histoire d’un père dont la fille a quitté la maison très jeune pour aller vivre avec une gang de hippies sur le bord de tomber dans la violence. Le père veut renouer le contact avec sa fille, mais cette dernière, qui méprise tout ce qu’il représente, va le rejeter complètement. C’est très bon.

Un autre roman de Biz, L’horizon des événements. Il met en scène un professeur d’université qui enseigne les œuvres de Louis-Ferdinand Céline et qui vient de divorcer. On va suivre le quotidien de ce gars-là, et voir aussi comment ça se passe dans les universités. J’ai beaucoup aimé.

Ciels parallèles d’Henri Chassé. Un tout petit roman vraiment superbe qui a quelque chose de mystérieux, parce qu’il y a comme un parallèle entre deux personnages et on comprend à la fin seulement ce qui les relie.

Leur domaine de Jo Nesbø. Un roman très noir que j’ai aimé, même si ce n’est pas le genre de Nesbø auquel on est habitué. L’intrigue, assez lente, va parler de deux frères. Un qui est devenu garagiste, et l’autre qui arrive des États-Unis avec une femme superbe. L’histoire est pleine de mystères, mais ce n’est pas nécessairement un polar.

Et quel a été votre plus récent gros, gros coup de cœur ?

Mille secrets mille dangers d’Alain Farah. Un roman qui se passe le jour du mariage d’Alain Farah lui-même. On a des flash-back, on attend l’arrivée du méchant, on tremble avec lui. Un roman adorable, bien fait et bien écrit.

Quel roman reliriez-vous demain matin si vous en aviez la possibilité ?

Le quatuor d’Alexandrie de Lawrence Durrell, un ensemble de quatre romans qui se passent à Alexandrie. Ça parle d’amour et c’est magnifique. Je l’ai lu deux fois jusqu’à maintenant et j’aimerais le relire une troisième fois.

Qu’est-ce que vous vous promettez de lire un jour ?

J’ai acheté récemment les deux tomes des Misérables de Victor Hugo. J’ai réalisé que je n’avais jamais rien lu de lui. Alors je me promets de lire ces deux livres bientôt, peut-être cet été.