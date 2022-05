Hommage aux olympiens de Lévis

Photo courtoisie

La Ville de Lévis a tenu, le 16 mai dernier, une réception en l’honneur des athlètes, de l’entraîneur et de l’officiel lévisiens ayant participé aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 et de Beijing 2022. De gauche à droite, sur la photo: Thierry Carle, représentant Gabrielle Carle, médaille d’or en soccer féminin (Tokyo 2020); Lauriane Genest, médaille de bronze au keirin en cyclisme sur piste (Tokyo 2020); Olivia Asselin, ski acrobatique, slopestyle/Big air (Beijing 2022); Jeannot Demers, président de la Commission consultative du développement social et communautaire; Gilles Lehouillier, maire de Lévis; Laurent Dumais, ski acrobatique, bosses (Beijing 2022); Laurent Dubreuil, médaille d’argent au 1000 m en patinage de vitesse sur longue piste (Beijing 2022); Gino Brousseau, entraîneur adjoint de l’équipe canadienne en volleyball masculin (Tokyo 2020) et Bruno Martin, juge en gymnastique masculine (Tokyo 2020).

Boursiers Beneva

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) et Beneva, née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, ont distribué récemment un total de 80 000$ à 23 étudiants-athlètes lors d’une remise virtuelle du 13e Programme de bourses Beneva. Beneva s’est d’ailleurs engagée à poursuivre son soutien aux étudiant(e)s-athlètes de la province en 2022 et en 2023, pour une somme totale de 200 000$. J’ai retenu quelques boursiers de la grande région de Québec: Olivia Asselin, 18 ans, ski acrobatique style libre, de Lévis (Pintendre); Jeanne Boilard, 17 ans, natation artistique, Québec; Thierry Ferland, 24 ans, patinage artistique en couple, Lévis (Saint-Jean-Chrysostome) et Lori-Ann Matte, 22 ans, patinage artistique en couple, Lévis (Saint-Rédempteur).

7 700 000 $ depuis le début

La Fondation Nordiques a distribué récemment, à même ses fonds privés, 359 500 $ lors de sa remise annuelle de bourses d’études aux étudiants-athlètes et de dons de charité aux organismes de bienfaisance de la région de Québec et de Chaudière-Appalaches. Ainsi, le comité d’analyse a octroyé 23 bourses du volet Or (4000 $), 40 du volet Argent (2500 $) et 61 du volet Bronze (1500 $). À ces montants s’ajoutent les bourses olympiques de 55 000 $ que la Fondation avait annoncées, en mars dernier, afin de soutenir les 11 étudiants-athlètes de la région qui ont participé aux Jeux de Beijing 2022 et qui répondaient aux critères d’admissibilité de la Fondation. Finalement, la Fondation a aussi versé la somme de 21 000 $ à trois organismes afin qu’ils puissent soutenir la réalisation de projets spéciaux: le Gala du Mérite Sportif Beauceron, la Fondation du Cégep de Sainte-Foy et l’organisme ITSA qui œuvre auprès des personnes autistes. Au total, c’est plus de 7 700 000 $ que la Fondation Nordiques a distribué au cours des années sous forme de bourses d’études ou de dons à des organismes sur le territoire desservi. Sur la photo, les athlètes Laurent Dubreuil (patinage de vitesse, longue piste), Miha Fontaine (ski acrobatique, sauts) et Pierre-Luc Poulin (canoë-kayak, vitesse).

En souvenir

Le 21 mai 2008, à 19 h15 heure du Québec, l’alpiniste de Québec François-Guy Thivierge (photo) atteint le sommet de l'Everest au Népal et en profite pour planter le drapeau du 400e anniversaire de Québec sur le «toit du monde».

Anniversaires

Éric Caire (photo), député caquiste de la circonscription de La Peltrie à l'Assemblée nationale du Québec, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, 57 ans... David Thibault, chanteur québécois connu pour ses reprises d'Elvis Presley, 25 ans... Nick Cassavetes, acteur américain et réalisateur, 63 ans... Bruno Perron, ex-chroniqueur judiciaire journaliste à la radio de Québec, 68 ans... Mr. T, acteur américain, 70 ans... Leo Sayer, compositeur et interprète britannique, 74 ans.

Disparus

Le 21 mai 2012: Georges-Henri Gagné (photo), 64 ans, maire de Ragueneau pendant 26 ans... 2020: Aleksandr Gerasimov, 61 ans, joueur de hockey soviétique qui a remporté une médaille d'or aux Jeux olympiques d'hiver de 1984... 2019: Pierre Marchand, 67 ans, propriétaire de l’Auberge des 3 Canards à La Malbaie... 2017: Bill White, 77 ans, ancien défenseur des Blackhawks de Chicago et membre de l'équipe du Canada à la Série du siècle en 1972... 2016: Nick Menza, 51 ans, ancien batteur du groupe thrash metal Megadeth... 2011: Ricet Barrier, 78 ans, chanteur fantaisiste français... 2008: l'abbé Roland Provost, 93 ans, féru d’histoire... 2006: Pierre Gobeil, 68 ans, comédien, homme de théâtre... 1991. Rajiv Gandhi, 46 ans, ancien premier ministre de l'Inde.