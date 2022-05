Le meilleur espoir du baseball majeur rappelé par les Orioles

Le temps est venu pour les équipes du baseball majeur à songer à rappeler leurs plus beaux espoirs des ligues mineures et les Orioles de Baltimore ont emboîté le pas, samedi, en annonçant la promotion de l’excellent receveur Adley Rutschman.

«Je ne pourrais être plus excité, a réagi Rutschman, samedi après-midi, en conférence de presse. C’est incroyable et c’est aussi le fait de pouvoir partager ce moment avec les gens autour de moi et tous mes anciens coéquipiers.»

Âgé de 24 ans, Rutschman aura fait preuve de patience avant de recevoir l’appel tant attendu. Sélectionné premier au total lors du repêchage de 2019, l’Américain se montrait prêt à faire le saut depuis un bon moment. Il devait finalement faire ses débuts avec les Orioles, samedi soir, dans un match prévu à Baltimore contre les Rays de Tampa Bay.

Grande annonce

Par le biais d’une vidéo diffusée par l’organisation des Orioles, il a été possible de constater que c’est le gérant du club-école AAA, Buck Britton, qui a annoncé l’heureuse nouvelle à Rutschman.

«On ne s’attend pas à ce que tu sois un héros, sois Adley Rutschman, suggère ainsi Britton, en tentant d’expliquer au joueur pourquoi il n’a pas été utilisé dans un match disputé vendredi. Adley Rutschman est rempli de talent, donc sois toi-même, spécialement lorsque tu iras à Camden Yards et que tu joueras dans les ligues majeures pour la première fois.»

Aussitôt le discours du gérant terminé, la vidéo montre plusieurs coéquipiers du jeune joueur chez les Tides de Norfolk, nécessairement dans le coup, accourir dans le bureau de Britton pour célébrer.

Le plus bel espoir

Rutschman n’aura pas volé son rappel, lui qui était considéré l’espoir numéro un dans le baseball majeur. Il avait d’ailleurs signé un boni record de 8,1 millions $ en 2019 après sa sélection au repêchage.

Depuis le début de la présente saison, le receveur a joué à trois niveaux (A-fort, AA et AAA), montrant une moyenne au bâton globale de ,309. Il a notamment frappé trois circuits en 12 matchs avec les Tides.