Les films les plus attendus de Cannes

Le 75e Festival de Cannes, qui bat son plein depuis mardi, fait rêver les cinéphiles de la planète avec son alléchante programmation et ses tapis rouges grouillant de vedettes. La bonne nouvelle, c’est que plusieurs des films présentés cette année sur la Croisette ne tarderont pas à prendre l’affiche aussi chez nous. En voici cinq qui débarqueront sur nos écrans prochainement.

Top Gun : Maverick (27 mai)

Photo courtoisie

Comme il fallait s’y attendre, la visite de Tom Cruise sur la Croisette a monopolisé toute l’attention médiatique mercredi passé lors de l’avant-première de la suite du film culte de 1986. Maverick et sa bande peuvent certainement dire mission accomplie : à moins d’une semaine de la sortie nord-américaine du film, les premières critiques sont élogieuses et le buzz est énorme. Top Gun : Maverick fera-t-il éclater le box-office ? Réponse le 27 mai...

Les crimes du futur (3 juin)

Photo courtoisie

Que nous réserve David Cronenberg avec ce nouveau thriller horrifique présenté en compétition ce mardi et attendu sur nos écrans début juin ? Ce qu’on sait déjà, c’est que le réputé cinéaste canadien revient au body horror (horreur corporelle) son genre de prédilection qui caractérise plusieurs de ses films les plus marquants, dont The Fly et Crash. Réunissant à l’écran une pléiade de vedettes internationales (dont Viggo Mortensen, Léa Seydoux et Kristen Stewart), Les crimes du futur se déroule dans un futur proche où un artiste performeur met en scène la métamorphose de ses organes dans des spectacles. En entrevue au site spécialisé Indiewire, Cronenberg a déjà prévenu qu’il s’attendait à ce que plusieurs spectateurs sortent de la salle pendant les premières minutes du film. Nouveau scandale à l’horizon ?

Elvis (24 juin)

Photo tirée d’allociné

Après avoir présenté deux de ses films précédents (Moulin Rouge, Gatsby le magnifique), le cinéaste australien Baz Luhrmann sera de retour sur la Croisette dans quelques jours pour lancer en grande pompe le très attendu nouveau film musical sur la vie et l’œuvre d’Elvis Presley. Choisi pour incarner le King à l’écran, le jeune acteur Austin Butler s’est déjà attiré les éloges de Lisa Mary Presley (la fille d’Elvis) et de Priscilla Presley (l’ex-épouse du chanteur) pour sa performance dans le film. Autre curiosité du film : Tom Hanks, qui incarne le célèbre imprésario d’Elvis. Le long métrage débarque sur nos écrans le 24 juin.

Trois mille ans à t’attendre (31 août)

Photo d’archives

Il semble que nous n’aurons pas à attendre 3000 ans avant de pouvoir découvrir cette nouvelle offre du cinéaste australien George Miller (Mad Max) qui a été dévoilée au public cannois hier soir. Décrit par Miller lui-même comme un « anti Mad Max », Trois mille ans à t’attendre met en scène une Britannique solitaire (Tilda Swinton) qui, au cours d’un voyage à Istanbul, rencontre un génie (Idris Elba) qui lui propose d’exaucer trois vœux. Or, cette femme amère et apathique s’apercevra qu’elle est incapable d’en imaginer un seul. La date de sortie du film au Québec a été fixée au 31 août.

Falcon Lake (octobre)

Photo courtoisie

Seul long métrage québécois sélectionné à Cannes cette année, Falcon Lake, de l’actrice et réalisatrice Charlotte Le Bon, sera projeté en première mondiale ce dimanche à la Quinzaine des réalisateurs, une section parallèle du Festival. Le film, librement adapté du roman Une sœur, de Bastien Vivès, raconte l’histoire d’un adolescent de 13 ans (Joseph Engel) qui quitte Paris avec sa famille pour aller passer l’été dans un chalet près d’un lac, au Québec. Un jeu charnel étrange se développera entre l’adolescent et la fille des amis de ses parents (Sara Montpetit), qui est un peu plus âgée que lui. Falcon Lake sortira sur nos écrans cet automne.