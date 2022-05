Mbappé reste, le PSG jubile

La fête au Paris Saint-Germain ! Malgré les avances du Real Madrid, Kylian Mbappé a décidé samedi de prolonger son aventure avec le club de la capitale qui, plus que jamais, rêve de remporter sa première Ligue des champions avec l'attaquant international français.

Le feuilleton de plusieurs mois s'est dénoué dans l'après-midi selon plusieurs médias spécialisés, à quelques heures du coup d'envoi du dernier match de la saison en Ligue 1, contre Metz.

L'Équipe, Marca, Le Parisien-Aujourd'hui en France et RMC ont ébruité le « oui » de Mbappé à Paris, pour un contrat de trois années qui doit encore être signé. L'annonce officielle interviendrait dans la soirée.

Selon plusieurs médias, il a communiqué sa décision au président du Real Madrid Florentino Pérez, éconduit une nouvelle fois après avoir tenté de le recruter l'an dernier.

L'entourage de Mbappé, contacté en milieu d'après-midi, n'a pas souhaité réagir aux informations de presse.

Entre Madrid et Paris, « les deux offres se valent... D'un côté on a notre image (Madrid) et de l'autre le financier... Pas beaucoup d'écart », a déclaré vendredi sa mère, Fayza Lamari, au média égyptien Kora Plus.

Le natif de Bondy (23 ans) a fait le choix de la fidélité à un club qui l'a recruté en 2017, alors qu'il « n'était encore personne », comme il l'a déclaré en mai 2021.

Retournement de situation

Aujourd'hui candidat au Ballon d'Or, après une nouvelle saison exceptionnelle, le champion du monde 2018 a aussi dû obtenir les garanties sportives qu'il exigeait pour rester, lui qui réclamait d'être « au centre du projet ».

Sa décision lance un nouvel été de grandes manoeuvres au PSG qui a promis de se restructurer pour éviter de revivre l'embarrassante élimination dès les 8es de finale de Ligue des champions face au Real en mars dernier (0-1, 3-1).

Mais avant, place aux célébrations ! Les supporters parisiens sont soulagés de voir Mbappé rester, après s'être longtemps résignés au départ de leur meilleur joueur, l'une des rares satisfactions d'une saison 2021/22 décevante.

Madrid, aussi, a étalé de nombreux signes d'optimisme durant les négociations. Florentino Pérez voulait attirer ce nouveau « galactique » pour son stade Santiago-Bernabéu qui a parfois réclamé « Mbappé » durant les matches.

Ce revirement de situation sonne comme une grande victoire pour le directeur sportif Leonardo, le président Nasser Al-Khelaïfi et le fonds qatarien QSI, propriétaire du club depuis 2011 et qui reste en position de force à six mois du Mondial organisé au Qatar, où Mbappé et les Bleus iront défendre leur titre.

C'est désormais un peu plus le PSG de Mbappé, futur plus gros salaire du club selon la presse, que celui de Lionel Messi ou de Neymar.

Dans la soirée, l'attaquant sera honoré à titre individuel, s'il termine meilleur buteur et meilleur passeur de la saison en L1 - une performance que personne n'a réussie avant lui. L'occasion de sceller face au public cette union appelée à tout gagner.

Les adieux de Di Maria

L'histoire serait belle, pour le PSG, s'il gagnait la C1, son obsession, avec le Bondynois recruté de Monaco en 2017 (contre 180 M EUR), alors qu'il n'avait que 18 ans.

Ils sont passés tout près en 2020, battus en finale par le Bayern Munich (1-0), et encore en 2021, où l'aventure s'est arrêtée en demi-finales contre Manchester City (2-1, 2-0).

En ces deux occasions, Mbappé n'était pas à 100%. Diminué pour la finale de Lisbonne contre les Allemands, il a encore eu le déplaisir d'arriver blessé un an plus tard.

Il reste encore à définir les contours de l'effectif pour la saison prochaine. Certains cadres vont faire leurs valises comme Angel Di Maria qui, après sept années qui l'ont vu devenir le meilleur passeur de l'histoire du PSG, jouera contre Metz son dernier match.

Les ultras du CUP ont promis samedi de rendre un « vibrant hommage » à l'ailier argentin, « à la hauteur de son talent ».

« J'espère que tu passeras une grande soirée et que tu auras les adieux que tu mérites vraiment. Tu pars et tu vas nous manquer, phénomène », a écrit sur Instagram son compatriote et coéquipier, Leandro Paredes.

L'avenir de l'entraîneur Mauricio Pochettino, malgré son contrat courant jusqu'en 2023, serait aussi menacé. « Je ne vois pas pourquoi je ne serai pas là la saison prochaine », a-t-il balayé, en promettant que « le meilleur restait à venir. » Avec Mbappé, le PSG a toutes les raisons de le croire.