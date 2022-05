Pas de plafond sur l’essence

Débusquer les fausses nouvelles, vérifier les déclarations des politiciens, trouver les vrais chiffres : les recherchistes de notre Bureau d’enquête, basées à Montréal, Québec et Ottawa, se spécialisent dans l’art de rétablir les faits. Chaque samedi, elles vous présentent leurs trouvailles pour vous permettre d’y voir plus clair dans l’actualité de la semaine.

L’ÉNONCÉ

Lundi, le chef du Parti Québécois a défendu son idée de plafonner le prix de l’essence à 1,60 $ le litre sur les ondes de TVA. Lorsque confronté par l’animateur Mario Dumont sur le sérieux de sa proposition, Paul St-Pierre Plamondon a été sans équivoque : « D’autres pays le font. Allez voir l’Espagne, le Portugal, le Luxembourg ». De nombreux pays européens l’ont fait et le font présentement », a-t-il ajouté, sur Facebook.

LES FAITS

C’est faux, du moins pour les pays donnés en exemple. L’Espagne et le Portugal ont mis un plafond sur le coût du gaz naturel et du charbon servant à produire de l’électricité, mais pas sur le prix de l’essence à la pompe. Le Luxembourg a adopté une loi pour réduire de 7,5 centimes d’euro le prix à la pompe, mais n’a pas imposé de plafond comme le laisse entendre le PQ. Le parti n’a pas été en mesure de démontrer qu’un plafond sur l’essence était en place dans les trois pays cités par M. St-Pierre-Plamondon.

Dans un recensement effectué par l’Heure juste, seulement deux pays européens ont présentement une limite au prix à la pompe : la Serbie et la Hongrie. Nous vous présentons des exemples de mesures mises en place ailleurs dans le monde pour soulager les automobilistes.

LES MESURES PRISES PAR CERTAINS PAYS AU SUJET DU PRIX DE L’ESSENCE

CANADA

Québec

Prix actuel : 2,12 $/L

Alberta

Prix actuel 1,69 $/L

Depuis le 1er avril, les Albertains sont exemptés de la taxe provinciale s’appliquant normalement sur l’essence et le diesel. Cela équivaut à une réduction de 13 ¢ le litre. La mesure sera révisée chaque trimestre, mais n’a pas de date de fin prévue.

Ontario

Prix actuel 2,02 $/L

Le Parlement ontarien a adopté à la mi-avril la Loi sur l’allègement de la taxe à la pompe, qui prévoit notamment une réduction de 5,7 ¢ de la taxe sur l’essence. La mesure n’entrera en vigueur que le 1er juillet pour une durée de 6 mois. Le NPD de l’Ontario a promis l’annulation de cette mesure, advenant qu’il soit porté au pouvoir en juin.

ÉTATS-UNIS

Prix actuel 1,58 $/L

Fin mars, le président américain Joe Biden a annoncé la libération d’un million de barils de pétrole par jour de la réserve stratégique nationale. Cette mesure avait pour but d’augmenter l’offre et d’ainsi pousser les prix à la pompe vers le bas, mais l’effet a été modeste. La Chambre des représentants a adopté jeudi une loi qui pourrait prévenir les augmentations abusives des prix de l’essence.

BRÉSIL

Prix actuel 1,85 $/L

Le président brésilien Jair Bolsonaro a annoncé en novembre dernier la suspension de la taxe sur l’essence. Cette mesure, qui ne concerne toutefois pas le diesel, a été reconduite en mars et doit prendre fin à la fin juin.

FRANCE

Prix actuel 2,57 $/L*

Les prix à la pompe sont réduits de 15 centimes d’euro d’avril à juillet. L’indemnité kilométrique, qui permet à certains contribuables de déduire des montants pour leurs déplacements en voiture pour le travail, a aussi été rehaussée de 10 %. Les camionneurs ont reçu une enveloppe de 400 millions d’euros pour compenser la hausse des coûts de l’essence.

BELGIQUE

Prix actuel 2,67 $/L*

Le gouvernement belge impose une limite sur les prix de l’essence depuis 1974, mais ceux-ci sont révisés quotidiennement et fluctuent en fonction du marché. En mars, une centaine de stations-service ont fermé temporairement parce que les prix fixés par le gouvernement étaient plus bas que le coût d’approvisionnement. Le gouvernement a réagi en baissant les taxes de l’essence et du diesel de 17,5 centimes d’euro le litre.

ITALIE

Prix actuel 2,45 $/L *

Le gouvernement a annoncé en mars une réduction majeure des taxes sur l’essence et le diesel d’environ 30 centimes d’euro par litre. Cette annonce a eu lieu après que des associations de camionneurs ont dit ne plus avoir les moyens de transporter les marchandises. La mesure a récemment été prolongée jusqu’en juillet.

ESPAGNE

Prix actuel : 2,57 $/L*

Un décret gouvernemental impose une réduction des prix à la pompe d’avril à juin de 20 centimes d’euro par litre. Il s’agit d’une compensation partagée : 15 centimes sont assumés par le gouvernement, et 5 centimes le sont par les compagnies pétrolières.

PORTUGAL

Prix actuel 2,62 $/L*

Le gouvernement a annulé la hausse prévue de la taxe sur le carbone et a implanté un mécanisme de remboursement d’une des taxes sur l’essence. Il a aussi bonifié le programme de remise sur l’essence « Autovoucher », qui versait une compensation aux automobilistes de novembre 2021 à mars 2022. Il était de 5 euros maximum et a augmenté à 20 euros pour le dernier mois.

ALLEMAGNE

Prix actuel 2,80 $/L*

De mars à juin, les taxes sont réduites de 30 centimes d’euro par litre pour l’essence et de 14 centimes par litre pour le diesel.

HONGRIE

Prix actuel 1,65 $/L

La Hongrie a imposé un plafond sur le prix de l’essence à la pompe, établi à 480 forints par litre, soit l’équivalent de 1,70 $. La mesure a été mise en place en novembre dernier et doit s’échelonner jusqu’au 1er juillet, non sans conséquence. Le média hongrois 24.hu a notamment rapporté le cas de stations-service devant vendre l’essence à perte. Certaines d’entre elles auraient supplié les automobilistes de ne pas faire le plein, craignant de devoir déclarer faillite.

* Les prix en Europe étaient généralement plus élevés avant cette flambée inflationniste à cause des taxes, ce qui explique la différence avec les prix québécois.

– Pascal Dugas Bourdon et Marie Christine Trottier

Le chiffre de la semaine : 3,72 $/L

C’est le montant en dollars canadiens du prix de l’essence à la pompe à Hong Kong en date du 16 mai, d’après les données de Global Petrol Prices. Il s’agit du prix le plus élevé au monde. Hong Kong est suivie par la Norvège et le Danemark, qui ont un prix à la pompe de 3,27 $ et 3,16 $ le litre, respectivement.

– Charles Mathieu