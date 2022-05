La carrière de Pierre-François Legendre en cinq photos souvenirs

Beaux rôles

Photo d'archives

Dans le film Québec-Montréal, sorti en 2002, premier film de Ricardo Trogi, Pierre-François

interprète... Pierre-François, l’un des jeunes adultes tourmentés (avec Isabelle Blais, Julie Le Breton, Benoit Gouin) sur l’autoroute 20. Dès sa sortie du Conservatoire d’art dramatique de Québec en 1997, les rôles se sont enchaînés pour le comédien, tant sur scène qu’au cinéma ou à la télé.

Idole des jeunes

Photo d'archives

En 2004, il y aura bientôt 20 ans, le comédien sur le plateau de la sitcom jeunesse Il était une fois dans le trouble, de VRAK TV. Il avait obtenu le rôle de Jon, l’un des quatre ados qui exploitaient une petite entreprise de résolution de problèmes, malgré leur manque d’expérience. L’émission fut un tel succès qu’elle dura dix saisons.

Ce cher Carlos

Photo d'archives

Carlos, l’un des premiers grands rôles télé de la carrière de Pierre-François. Aux côtés de Catherine Trudeau que les éternels adolescents de la série Les Invincibles surnommaient Lyne-la-pas-fine, il incarnait à merveille le douillet personnage, lié par un pacte de liberté absolue avec les copains. Une série télé remarquable qui fut diffusée pendant trois saisons à Radio-Canada dès 2005.

Plus de 85 productions

Photo d'archives

En plus d’avoir joué dans quelques 30 pièces de théâtre et presque autant de séries télé, on a vu Pierre-François Legendre dans une douzaine de films, dont la comédie Dans une galaxie près de chez vous 2, dans la peau du conseiller du gouverneur (photo) joué par Alexis Martin. Il est également metteur en scène depuis une dizaine d’années.

Récompenses

Photo d'archives

Dans le film de Gabriel Pelletier, La peur de l’eau, tourné en 2010, le comédien incarne l’angoissé sergent Surprenant. Grâce à ce rôle, il a remporté le prix du meilleur acteur au Festival international du film policier de Liège. Trois ans plus tard, il recevait l’Olivier du meilleur metteur en scène pour un spectacle des Denis Drolet.