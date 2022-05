Piéger les petites bêtes avant qu’un drame ne survienne en F1

La Ville de Montréal prend les grands moyens pour se débarrasser des marmottes et autres petites bêtes en prévision du Grand Prix de Formule 1 qui aura lieu dans un mois : elle les piège dans des cages métalliques.

Quelques dizaines de cages pour attraper les mammifères ont été installées au cours des derniers jours le long du circuit Gilles-Villeneuve, sur l’île Notre-Dame. Au fond de celles-ci, on trouve de la nourriture qui sert d’appât.

Et ça fonctionne. Deux petites bêtes s’étaient fait prendre hier matin, lors du passage du Journal.

Sous nos yeux, une marmotte n’a rien pu faire lorsque la porte métallique s’est refermée derrière elle.

Plus loin, un raton laveur ayant péché par excès de gourmandise semblait bien penaud, aussi enfermé dans une cage.

Hier, Kaven Gauthier, porte-parole de la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD), a expliqué que les pièges étaient nécessaires pour assurer la sécurité des pilotes et des animaux lors de la course qui aura lieu lors du week-end des 18 et 19 juin.

« C’est une priorité pour nous de veiller à la saine cohabitation des activités qui se déroulent sur notre site », a-t-il indiqué.

Le porte-parole a expliqué que les petits mammifères capturés sont « relocalisés sur l’île Sainte-Hélène » dans un délai de 24 heures.

Photo Jean-Louis Fortin

Risque d’accident

Au fil des ans, plusieurs marmottes ont réussi à se glisser sur la piste pendant la course de F1, ce qui peut causer un vrai risque d’accident.

En 2015 notamment, le pilote brésilien Felipe Massa avait dû réagir rapidement pour éviter que sa monoplace ne heurte à pleine vitesse un rongeur téméraire qui avait décidé de se délier les pattes sur la piste.

Trois ans plus tard, une autre marmotte avait eu moins de chance et n’avait pas survécu après avoir été happée par le pilote français Romain Grosjean.

Capture d’écran, Youtube

Mascotte du Grand Prix

Par le passé, la SPJD a aussi utilisé de l’urine de renard, un prédateur naturel des marmottes, dans l’espoir que ces dernières se tiennent loin du tarmac. « Cette mesure n’est pas utilisée cette année puisque les résultats étaient non-concluants », indique M. Gauthier.

Sur son site web, la SPJD écrit que « les marmottes sont nombreuses au parc Jean-Drapeau et reconnues dans le monde, notamment lors du Grand Prix du Canada ».

On trouve également sur place bon nombre de ratons laveurs et plusieurs renards roux.

En 2018, le Grand Prix du Canada a aussi accueilli comme mascotte officielle une marmotte « plus grande que nature » nommée Vroum.