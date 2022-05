Quand une pensée est mal interprétée

L’intervention concernant ma lettre parue ce matin et signée « D », ainsi que la façon dont vous-même aviez interprété l’opinion que j’avais exprimée, m’ont profondément déçue. Quand j’affirmais « les hommes qui aiment le plus les femmes sont les homosexuels », il était clair que je voulais provoquer pour faire réfléchir sur le sujet.

Si vous lisez la suite, je mentionne clairement que ce sont les machos que je vise. Ces hommes qui pensent qu’il suffit d’être hétérosexuel pour tout régler dans leurs relations avec les femmes. À vous lire tous les deux, on dirait qu’une femme qui ose critiquer les hommes est forcément une enragée et une frustrée. Comment de tels préjugés peuvent-ils encore perdurer de nos jours ?

Je suis avec le même homme depuis 42 ans. Je me sens choyée de l’amour que je partage avec lui et nos deux beaux enfants. Par bonheur, c’est un homme évolué avec qui je peux avoir des discussions sur beaucoup de sujets, sans qu’il se sente attaqué dans sa virilité. En passant, ma vie sexuelle se porte très bien !

Oui, je suis enragée quand je vois un homme se faire sauter avec ses deux enfants, quand un autre poignarde sa coloc parce qu’elle ne l’aime plus, ou qu’un autre brûle le visage de son ex parce qu’elle refuse de poursuivre une relation toxique. Je ne m’étendrai pas sur la longue liste des féminicides des derniers mois.

Après coup, on dit toujours de ces hommes « Mais c’était un ben bon gars ! On ne comprend pas ce qui a pu lui arriver ! » Mais jamais on n’ose dire d’eux que ce sont des enragés, et encore moins des tueurs. Ce serait aller trop loin !

Oui je suis frustrée par votre réponse à cet homme qui écrivait, et je le cite « Les hommes se laissent manipuler, et à force de comprendre que la relation homme/femme n’est qu’une affaire de fric, ils perdent tout respect envers leur conjointe. » Pour ajouter ensuite « Je me dis souvent que j’aurais peut-être dû dépenser davantage, en acceptant le principe que pour avoir une femme à son goût, ça passe toujours par là. »

La réponse donnée à ce monsieur m’a laissée sans mots. Je vous la cite pour mémoire : « Je trouve intéressant en même temps qu’admirable l’exercice que vous avez fait de réagir à une lettre et d’analyser ensuite votre réponse comme vous le faisiez du texte de cette personne (quel mépris). Votre lucidité vous honore et je suis d’accord avec le fait que lorsqu’on est frustré, notre analyse reste coincée à l’intérieur de notre obsession, au point de nous priver de toute objectivité. Mais comme vous en êtes conscient, vous êtes encore capable de faire la part des choses. » De toute beauté !

Je ne rajouterai que ceci : Hélas, il y a aussi des femmes machos pour qui l’opinion d’un homme vaudra toujours plus que celle d’une femme. Quant à vous, cher monsieur, si vous êtes seul, c’est peut-être que vous calculez le prix de l’amour avant d’ouvrir votre cœur. Soyez heureux avec votre choix.

Michelle

J’enregistre votre colère en me disant que je me suis certainement fort mal exprimée pour avoir été aussi mal comprise. Mais je trouve étonnant que sur le point principal de votre lettre, à savoir que « ... parmi les hommes, ceux qui aiment le plus les femmes sont définitivement les homosexuels », vous ne reveniez pas.

Serais-je justifiée de penser qu’avec le recul, vous vous êtes rendu compte que vous aviez exagéré, et que vous n’avez pas aimé vous le faire noter ? Comme quoi tout le monde qui verse dans l’exagération risque de dépasser la mesure. Ce que ce monsieur, vous avouerez, reconnaissait humblement à propos de sa propre opinion.