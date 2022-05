Seule la « diplomatie » mettra fin à la guerre en Ukraine, assure Zelensky

La guerre en Ukraine ne peut prendre fin que par des biais « diplomatiques », a assuré samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, alors que les négociations entre Moscou et Kyïv sont dans l’impasse.

« La fin (du conflit) sera diplomatique », a-t-il déclaré lors d’un entretien à la chaîne télévisée ukrainienne ICTV. La guerre « sera sanglante, ce sera des combats, mais elle prendra fin définitivement via la diplomatie ».

« Les discussions entre l’Ukraine et la Russie auront résolument lieu. Je ne sais pas sous quel format: avec des intermédiaires, sans eux, dans un cercle élargi, au niveau présidentiel », a-t-il déclaré.

« Il y a des choses que nous ne pourrons atteindre qu’à la table des négociations. Nous voulons que tout revienne » comme avant le début de l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février, ce que « la Russie ne veut pas », a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.

Les résultats de ces pourparlers — dont le sujet peut varier « selon le moment de la rencontre » — doivent être « justes » pour l’Ukraine, a souligné le président.

Évoquant un document portant sur les garanties de sécurité de l’Ukraine, il a affirmé qu’il sera signé par « les amis et partenaires de l’Ukraine, sans la Russie », tandis qu’en parallèle se tiendra « une discussion bilatérale avec la Russie ».

Il a aussi rappelé avoir mis comme condition sine qua non de la poursuite des pourparlers le fait que les militaires ukrainiens retranchés dans le vaste complexe métallurgique d’Azovstal à Marioupol, dans le sud-est de l’Ukraine, ne soient pas tués par l’armée russe.

Or les troupes russes « ont donné la possibilité, trouvé une façon pour que ces personnes sortent vivantes » d’Azovstal, a-t-il noté. « Le plus important pour moi est de sauver le maximum de gens et de militaires ».

Le 17 mai, un conseiller du président ukrainien, Mykhaïlo Podoliak, avait indiqué que les pourparlers entre Moscou et Kyïv étaient « en pause », estimant que Moscou ne faisait preuve d’aucune « compréhension » de la situation.

Le lendemain, le Kremlin avait accusé l’Ukraine d’« absence totale de volonté » de négocier avec la Russie pour mettre fin à l’invasion de l’Ukraine.

Plusieurs rencontres entre négociateurs des deux camps ont eu lieu, mais n’ont donné aucun résultat concret.

La dernière rencontre entre les chefs des délégations — Vladimir Medinski côté russe et David Arakhamia pour l’Ukraine — remonte au 22 avril, selon les agences de presse russes.

Après avoir échoué à prendre le contrôle de Kyïv et sa région, l’armée russe concentre désormais ses efforts dans une offensive contre l’est de l’Ukraine, où les combats sont intenses.