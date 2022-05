Tornades et orages violents samedi au Québec: des milliers de foyers privés d'électricité

Des avis de tornades ont été émis en Estrie, en Mauricie et à Québec tandis que des orages violents sont à prévoir sur le tout sud de la province samedi.

• À lire aussi: Une femme de 51 ans décède après être tombée dans la rivière des Outaouais

Près de 500 000 Québécois étaient privés d’électricité en raison des orages et vents violents qui ont commencé à secouer une partie de la province.

Dans la région du lac Pinehurst à 1 h 30 à l’ouest de Toronto, une personne a perdu la vie à la suite de l’écrasement d’un arbre qui est tombé sur une roulotte

Au Québec, plusieurs sinistres ont été reportés, la SQ a rapporté avoir bonifié sa patrouille pour pouvoir répondre à la situation.

«On parle d’arbres fracassés, tombés sur des résidences, de débris», a mentionné le relationniste de la SQ Nicolas Scholtus, précisant qu’aucun blessé n’avait été constaté.

Vers 18 h, Environnement Canada annonçait surveiller «une ligne d’orages très dangereux pouvant produire des rafales destructrices, de la grêle, de la taille d’une pièce de cinq cents à une balle de ping-pong et de la pluie forte.»

La Beauce, Drummondville — Bois-Francs, l’Estrie, la Mauricie, Montmagny — L’Islet et Québec étaient en alerte tornade samedi matin. «En cas de tornade, rentrez à l’intérieur, dans la pièce au niveau le plus bas, loin des fenêtres et des murs extérieurs, comme dans un sous-sol, une salle de bain, une cage d’escalier ou un garde-robe intérieur. Si vous vous trouvez dans un véhicule, une maison mobile, une tente, une remorque ou tout autre abri temporaire, réfugiez-vous dans un bâtiment solide si vous le pouvez», a averti Environnement Canada.

En après-midi, des alertes pour orages violents ont été émises pour les régions de Beauce, Charlevoix, Drummondville —Bois-Francs, Estrie, Kamouraska —Rivière-du-Loup —Trois-Pistoles, Mauricie, Montmagny —L’Islet et Québec.

La Santé publique rappelle également à la population de ne pas utiliser de barbecue ou équipement de camping à l’intérieur afin d’éviter toute intoxication au monoxyde de carbone.

À l’heure actuelle, 483 947 clients d’Hydro-Québec sont plongés dans le noir.