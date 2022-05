3 défis pour les cyclistes

Que ce soit pour soutenir une cause qui nous tient à cœur, pour dépasser ses limites, pour se mesurer à d’autres cyclistes ou pour toutes ces raisons, la saison du vélo est l’occasion de relever des défis. Parmi ceux qui croiseront la route des cyclistes dans les prochains mois, en voici trois à réaliser en vélo de montagne, de route et de gravelle.

La Buckland sur Gravelle

Photo courtoisie, Steve Lapointe/Artson

Du 8 au 10 juillet, La Buckland sur Gravelle guidera 400 cyclistes à travers les paysages variés et les vues époustouflantes de Bellechasse-Etchemin.

La Montée de la Micro (10 km, dénivelé de 500 m) du vendredi déliera les jambes des cyclistes qui rouleront vers une bonne bière fraîche.

Le lendemain, le Gros Buck (130 km, dénivelé de 3000 m) ainsi que Le P’Tit Buck (80 km, dénivelé de 2000 m) sillonneront les sentiers de gravelle de la région du Massif du Sud, dont une nouvelle section dans le parc du Massif, la traversée d’une érablière et les plus grandes côtes.

« La Buckland sur Gravelle est un défi assez exigeant, car derrière une côte, il y en a une autre », explique Éric Blais, directeur général.

Certains pédaleront à fond dans la compétition, alors que d’autres relèveront un défi personnel. L’événement se terminera le dimanche avec La Ride du Lendemain, une randonnée pour tous.

►Inscriptions : labuckland.ca

Le Granfondo

Sur les routes de Charlevoix

Photo courtoisie, Vélo Charlevoix

Les amateurs de cyclisme sur route de tous les niveaux se mesureront à la topographie riche en reliefs de la région charlevoisienne, tout en s’imprégnant des paysages qui font la beauté de son arrière-pays, à l’occasion du Grandfondo, le dimanche 12 juin.

L’événement qui se déroulera en même temps que la dernière étape du Grand Prix cycliste de Charlevoix proposera deux trajets.

La Virée (47 km) et L’Odyssée (83 km) en mettront plein les yeux et les mollets aux sportifs.

« Au départ du Centre éducatif Saint-Aubin, ce sont 150 à 200 cyclistes qui pédaleront jusqu’au-dessus de la Vallée du Gouffre », explique Pierre Bouchard, directeur des communications de Vélo Charlevoix, en rappelant combien le Granfondo est un beau prétexte pour passer du bon temps dans cette région qui vibre de plus en plus au rythme du vélo.

▶Inscriptions : velocharlevoix.ca/granfondo/

Le Raid Bras du Nord

Les plaisirs du vélo de montagne

Photo courtoisie, Raid Bras du Nord

C’est un rendez-vous, les 26, 27 et 28 août, à la station Ski Saint-Raymond à Portneuf, puis à travers l’arrière-pays et les beautés naturelles de la Vallée, pour prendre part au Raid Bras du Nord. En nouveautés cette année, Le Bras en gravel bike plaira aux adeptes de course Enduro et de vélo de gravelle, alors que le défi Entreprise RBN permettra d’amasser des fonds pour la Fondation Louis Jobin. Les adeptes de vélo de montagne se dépasseront lors des courses Le Gros Bras (64 km et 81 km), Le e-Bras en vélo électrique (31 km), Le Petit Bras (31 km et 44 km) et L’Avant Bras (20 km).

Quant aux enfants, ils prendront part au Mini Bras, lors de la journée familiale du dimanche.

Le Raid Bras du Nord est un organisme sans but lucratif. Les fonds générés sont redistribués dans la communauté, afin de promouvoir le sport amateur.

▶Inscriptions : raidbrasdunord.com