L'authenticité, le superpouvoir d'Adib Alkhalidey

Il fait du stand-up depuis 15 ans, mais explique avoir l’impression de venir tout juste de commencer. «Faire rire les gens de manière naturelle, qui coule de source et qui est authentique comme quand je fais rire mes amis dans ma cour, cela prend du temps, mais quand ce sentiment est atteint, cela devient un superpouvoir», affirme Adib Alkhalidey.

Il n’a fait aucune promotion et n’a partagé que deux publications sur les réseaux sociaux pour parler de son nouveau spectacle Québécois Tabarnak. Pourtant, Adib Alkhalidey se raconte devant des salles pleines depuis le début de sa tournée québécoise. Des dates viennent d’ailleurs d’être ajoutées à Montréal, au Gesù et à la Place des Arts de Montréal. C’est le pouvoir du bouche à oreille ainsi que la force et la puissance des spectateurs enthousiastes qui n’hésitent pas à recommander à leur entourage ce nouveau spectacle du comique de 34 ans.

500 fois une personne

«Je ne peux pas être plus heureux, explique le principal intéressé. Je suis très reconnaissant de la rencontre avec les gens et des liens qui se créent entre eux et moi en vivant de telles émotions ensemble. En vieillissant, tu saisis la richesse et le potentiel de chaque être humain qui est unique. Les spectateurs, je les vois comme 500 fois une personne et non comme une foule de 500 personnes.»

Bien que la tournée de ce spectacle au titre pouvant secouer l’esprit des bien-pensants ait débuté avant la pandémie, l’artiste a modifié et élagué ses textes pendant les deux ans d’arrêt imposé. Son nouveau leitmotiv? User d’authenticité dans la création qu’il estime infinie lorsqu’un individu accepte de présenter son identité sous toutes ses facettes.

«Chaque être humain vient sur terre en cherchant à raconter son histoire tout en étant lui-même, de façon authentique, poursuit-il. J’ai beaucoup réfléchi pendant la pandémie. J’ai eu le temps de regarder par la fenêtre et de m’asseoir pour me poser des questions. C’est un luxe de pouvoir se poser des questions.»

En compagnie de son public – composé de jeunes de 14 ans comme de personnes âgées de 85 ans –, il plonge dans une recherche de se raconter et de se dévoiler de la manière la plus vraie possible, comme s’il disait aux spectateurs : voilà la meilleure proposition de ce que je pense être aujourd’hui.

Ce n’est pas Adib qui a choisi le titre de son spectacle, c’est le titre qui a choisi Adib! En fait, Québécois Tabarnak répondait à toutes les attentes que l’humoriste pouvait avoir par rapport à son spectacle. Il est drôle, il laisse entendre aux spectateurs que ce n’est pas un spectacle bien lisse qu’ils s’apprêtent à voir et c’est une affirmation de son style hybride alliant vocabulaire soigné et côté plus cru et spontané.

«Cela prend tout son sens dans le spectacle, poursuit celui qui reçoit de nombreux messages de spectateurs conquis après ses représentations. C’est toujours le fun de poser un geste artistique et de prendre des décisions qui, sur le coup, ont l’air de diviser les gens, mais qui les font rire finalement.»

Créer des liens

Le thème du déracinement est très présent dans ce spectacle composé de plusieurs couches et niveaux d’interprétation. Un thème universel qu’avait envie d’aborder l’humoriste depuis des années et que les spectateurs sont désormais prêts à recevoir, pour diverses raisons. La preuve, les réactions des spectateurs affirmant qu’ils n’avaient jamais autant ri et autant pleuré dans un spectacle d’humour.

Conscient de livrer un spectacle qui raconte une histoire dissimulant de petits morceaux de réflexion, Adib Alkhalidey n’impose rien à son public. Tout ce qu’il souhaite, c’est créer des liens avec les gens devant qui il donne le meilleur de lui-même de la manière la plus vraie, terre à terre et spontanée possible.

«Je suis plus moi-même et je crois que les gens sont plus ouverts à regarder quelqu’un qui souhaite, à travers son art, dévoiler et chercher qui il est», confie celui à qui la pandémie aura permis de redéfinir le concept de gratitude.