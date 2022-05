Déjà 10 ans pour la chanson «Harlem Shake»

La chanson qui a fait vibré la planète en 2013 célébrait son 10e anniversaire dimanche.

Le phénomène «Harlem Shake» a fait danser beaucoup d'adolescents lors de sa sortie, le 22 mai 2012. Bien avant TikTok, la chanson est devenue virale en 2013, quand un groupe d'Australiens a repris la chanson en l'accompagnant de mouvements de danse étranges et vacillants.

La tendance a rapidement envahi Internet; plusieurs groupes partout à travers le monde ont publié leur propre version de la danse. C'est le duo de rock indépendant Matt & Kim qui ont battu le record du monde Guinness pour le plus grand «Harlem Shake» après avoir réuni une foule de 3344 personnes pour danser sur la chanson.

«Je me souviens quand c'est devenu une blague, c'était hors de mon contrôle et je n'aimais pas ça. Mais en regardant aujourd'hui 10 ans en arrière, je constate que ça a rassemblé les gens et que ça les a rendus heureux. Je ne pouvais pas demander mieux pour ma musique», a écrit sur Instagram Harry Rodrigues, producteur et DJ professionnel à l'origine de «Harlem Shake».