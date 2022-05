Difficile de voir un optométriste le week-end

Des cliniques d’optométrie qui ouvraient leurs portes les fins de semaine, avant, ferment maintenant boutique les samedis et les dimanches pour offrir des jours de congé à leurs employés.

« Depuis notre retour en juin 2020, on a été plus occupé que jamais. On a voulu laisser souffler nos employés pour leur laisser la chance d’être avec leur famille », explique le propriétaire de la clinique d’optométrie et lunetterie Optica Saint-Hubert, Maxime Paquette.

Comme d’autres, l’entrepreneur a choisi de fermer le week-end pour donner un peu d’air à son équipe, qui le lui rendait bien avec de larges sourires lors de la visite du Journal vendredi dernier.

À 15 kilomètres de là, à la clinique Doyle de Saint-Bruno-de-Montarville, la propriétaire Nancy Larouche évoque, elle aussi, l’impact de la crise sanitaire.

« Le dimanche, on n’a jamais été ouvert. Le samedi, on l’était dans le passé, mais pendant la pandémie, pour laisser le temps de souffler à tout le monde deux jours, on a décidé de fermer le samedi », explique-t-elle.

« On a recommencé à rouvrir le samedi, mais sur rendez-vous seulement », ajoute celle qui s’est adaptée à cette nouvelle réalité.

« Pas des magasins »

Quand Le Journal a demandé à l’Association des optométristes du Québec pourquoi plusieurs magasins sont fermés les samedis et dimanches, celle-ci a voulu mettre les choses au clair.

« En réponse à votre question, d’abord il ne s’agit pas de magasins, mais de cliniques, et plusieurs cliniques sont ouvertes le samedi », a indiqué par courriel sa directrice marketing et communication, Louise Dion.

« Ceci dit, chaque clinique, chaîne et bannière d’optique (NewLook, Iris, Opto-Réseau, Optoplus, etc.) détermine ses heures d’ouverture. Ainsi, vous seriez mieux de vous adresser à celles-ci », s’est-elle limitée à dire.

- Avec Martin Jolicoeur

♦ « Au Québec, le taux de placement des optométristes est de 100 %. Les perspectives sont très intéressantes en région où la demande est forte », souligne l’Association des optométristes du Québec sur son site web.