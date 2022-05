[EN IMAGES] Jacques Cartier, Charles Dickens: voyez ce que de célèbres «touristes» d’autrefois ont pensé de Québec

Le tourisme à Québec est presque aussi vieux que la ville elle-même. De l’explorateur du 16e siècle jusqu’au voyageur romantique du 19e ou du 20e siècle, des dizaines de personnes ont laissé une trace de leur passage à Québec sous la forme d'un récit de voyage. Découvrez aujourd’hui quelques-uns de ces «touristes» et les impressions qu’ils ont laissées de notre belle cité!

1) Jacques Cartier (1535)

BAnQ, P600,S5,PLC39, domaine public

S’il n’est pas un touriste à proprement parler, Jacques Cartier est le premier Européen à décrire le territoire qui deviendra plus tard Québec. Lors de son deuxième voyage au Canada en 1535-1536, il est frappé par la nature généreuse qui entoure l’agglomération de Stadaconé (aujourd'hui Limoilou), aux abords de la rivière Saint-Charles. Cartier prend soin de noter en détail les espèces végétales qu’il remarque autour de lui.

«Auprès d’icelui lieu, y a un peuple dont est Seigneur Donnacona, et y est sa demeurance, laquelle se nomme Stadaconé, qui est aussi bonne terre qu’il soit possible de voir et bien fructiférante, pleine de moult beaux arbres de la nature et sorte de France: comme chesnes, ormes, fresnes, noyers, pruniers, ifs, cèdres, vignes, aubépines, qui portent fruit aussi gros que prunes de damas, et autres arbres, sous lesquels croît aussi bon chanvre que celui de France, lequel vient sans semence ni labour.»

L’hiver qui suit s’avère toutefois très difficile. Si le capitaine survit, bien des hommes de son équipage meurent du terrible scorbut, cette maladie causée par le manque de vitamine C. Le troisième et dernier voyage de Cartier quelques années plus tard, en 1541, sera tout aussi funeste. Les projets coloniaux de la France seront ensuite mis sur pause pendant près de 60 ans.

2) Asseline de Ronval (1662)

Bibliothèque et Archives Canada, CA ANC MG18-J2, domaine public

De nombreux Européens ont exploré Québec et ses environs en vue de s’y établir, mais c’est un jeune Dieppois d’environ 20 ans, Asseline de Ronval, qui est le premier à obtenir le titre de touriste.

Après avoir convenu avec le capitaine Poulet du prix de la traversée transatlantique, il s’embarque pour le Canada le 22 mai 1662. «Nous arivasmes sur la rade de Québec [...], nous saluasmes la forteresse de sept coups de canon, et aussitôt je descendis à terre», raconte-t-il dans son journal de voyage. Il trouve logis chez Jean Gloria, aubergiste et compatriote dieppois, puis part visiter la ville.

En 1662, Québec est encore une petite bourgade qui compte quelques centaines d’habitants. Le jeune Ronval note immédiatement le contraste entre la basse ville, avec son port et son effervescence commerciale, et la haute ville, plus résidentielle et siège des lieux de pouvoir. La basse ville se situe, précise-t-il, «sur le bord du fleuve St Laurens, qui est trois fois au moins large devant Québec que la Seinne devant Rouen. C’est la demeure des marchands, et où sont les magasins».

Pour accéder à la haute ville, il faut emprunter un sentier à la pente assez raide. Et sur le promontoire se trouvent les monastères des pères jésuites, des ursulines et des hospitalières, ainsi que «quantité́ de maisons et plusieurs églises, une desquelles est la cathédrale, qui estoit en ces temps-là gouvernée par monseigneur l’évesque de Petrée».

BAnQ, P600,S4,SS2,D652, domaine public

Asseline de Ronval visite aussi les alentours de Québec, notamment la Côte-de-Beaupré. Mais laissons-lui la parole: «Il y a aussi une rivière qui tombe d'une haulte montagne en bas, que l'on nomme le Sault de Momorancy [et] qui est à deux lieues de Québec, d’où on le voit comme si on estoit tout proche, et d’où aussi on entend le bruit de la chute.» Entendre la chute à partir de Québec? Si la chose peut sembler étonnante – habitués que nous sommes au bruit de la circulation automobile –, c’est pourtant un fait exact, corroboré par plusieurs voyageurs d’autrefois!

3) Elizabeth Simcoe (1791)

Bibliothèque et Archives Canada, C-081931, domaine public

Elizabeth Gwillim Simcoe est l’épouse de John Graves Simcoe, le premier lieutenant-gouverneur du Haut-Canada. Elle découvre la ville de Québec en 1791, alors qu’elle entame une série de déplacements à travers le Haut-Canada et le Bas-Canada avec son mari et deux de leurs six enfants.

Elle remplit plusieurs carnets de ses observations et, surtout, elle produit un grand nombre d’esquisses et d’aquarelles représentant des scènes canadiennes. Elle est alors loin de se douter que son journal sera un jour édité (en 1911 pour la première fois) et que ses jolies illustrations feront éventuellement les délices des collectionneurs!

Sa première impression de la cité fondée par Champlain ne l’enchante guère: «Je ne voulais pas quitter le bateau pour entrer dans une ville à l'air aussi triste que Québec, sous la pluie et la neige. Il neige tellement que je ne peux pas vous décrire Québec, mais ce que je peux distinguer sous la neige me semble bien misérable», écrit-elle dans son journal le 11 novembre 1791. Peut-être que cette météo maussade reflète trop sa propre mélancolie liée au fait d’avoir dû quitter son Angleterre natale et quatre de ses enfants!

Heureusement, l’état d’esprit d’Elizabeth Simcoe s’améliore assez rapidement et la jeune femme de 29 ans se met à explorer la ville. Le 18 novembre, elle découvre, ravie, le cap Diamant et la vue panoramique qu’il offre sur la ville, le port et jusqu’aux montagnes du cap Tourmente.

Comme ses prédécesseurs, elle est frappée par la forte dénivellation qui sépare la ville en deux paliers distincts: «Québec est divisée entre la haute ville et la basse ville. Cette dernière est habitée par les marchands, en raison de sa proximité avec le port et les quais. Ils vivent dans des maisons spacieuses et hautes, de trois étages, construites en pierre foncée, mais les rues sont étroites et sombres. La haute ville est plus aérée et agréable, bien que les maisons soient en général moins belles», note-t-elle le 5 décembre 1791.

Archives publiques de l’Ontario, I0006866, domaine public

Madame Simcoe est frappée par la résilience des Canadiens pendant la saison froide et notamment par la témérité dont ils font preuve dans leurs déplacements. Le 14 février 1792, elle explique que «de grandes masses de glace descendent la rivière et les gens qui se rendent au marché de la rive opposée traversent en canoë. Lorsqu’ils rencontrent l'un de ces morceaux de glace, ils l'abordent et le franchissent à pied en portant leur canoë sur leurs épaules, puis remontent à bord de leur embarcation une fois le bloc de glace parcouru, et ce, jusqu’à ce qu’ils atteignent Québec».

Voici qui remet en perspective nos problèmes actuels de transport!

4) Charles Dickens (1842)

Domaine public

Le célèbre écrivain anglais Charles Dickens effectue un voyage en Amérique en 1842. De passage à Québec le 27 mai, il est fortement impressionné par l’allure majestueuse de la ville! Il dit alors de Québec: «L’impression que produit sur le visiteur ce Gibraltar d'Amérique – par ses hauteurs étourdissantes, sa Citadelle suspendue dans les airs, ses rues escarpées et pittoresques, ses portes à l'allure renfrognée, les vues si saisissantes qui accrochent l'œil à chaque détour – est quelque chose d’unique et d’impérissable.»

L’allusion à Gibraltar n’est pas anodine: la pointe de Québec, s’avançant orgueilleusement dans le Saint-Laurent et coiffée de fortifications, n’est pas sans rappeler Gibraltar, à l’extrémité sud de l’Espagne, une forteresse naturelle flanquée d’un avant-poste permettant de contrôler le passage des navires vers la Méditerranée... et qui est alors (et encore aujourd’hui) une possession britannique.

John R. C. Smyth, vers 1840

Il semble pourtant que le père de Mr Scrooge ne soit pas l’auteur de cette appellation, qui serait plutôt de l’ingénieur militaire Friedrich de Gaugreben, posté à Québec une trentaine d’années plus tôt. Disons que le 19e siècle ne se formalisait pas trop des questions liées au plagiat et au droit d’auteur.

5) Jean-Jacques Ampère (1856)

Bibliothèque nationale de France, domaine public

Le patronyme Ampère vous dit quelque chose? Ce n’est pas un hasard: notre prochain voyageur est le fils du créateur du vocabulaire de l’électricité, dont le nom a été donné à l’unité internationale mesurant l’intensité du courant électrique!

Parti de la France, il a accosté à Boston, qu’il prend le temps de visiter, puis il emprunte le chemin de fer vers Montréal. C’est ensuite à bord d’un bateau à vapeur voguant sur le fleuve Saint-Laurent qu’il découvre Québec. Il tombe littéralement sous le charme.

«Aux premiers rayons du jour, je suis au pied du cap Diamant et de ces grands rochers qui forment le soubassement de Québec et en font une position si forte. Ils me frappent par une singulière ressemblance avec la montagne du Roule, qui domine Cherbourg. La situation de Québec est magnifique. Au pied des rochers que la ville couronne, la rivière Saint-Charles vient se jeter dans le Saint-Laurent; et face sont de beaux villages, de blanches maisons semées au milieu des arbres; de légères embarcations et de gros navires voguent sur le fleuve majestueux: la vue les suit jusqu'au moment où ils tournent derrière ce promontoire sombre et grandiose qui s'appelle le cap Tourmente, et la ville domine cet ensemble pittoresque d'eaux, de rochers, de villages, au-dessus desquels elle est suspendue», raconte-t-il dans son ouvrage Promenade en Amérique, paru à Paris en 1856.

Après ces premières impressions grandioses, Ampère découvre la ville en compagnie d’un guide compétent... qui n’est nul autre que l’historien François-Xavier Garneau!

6) H. P. Lovecraft (1930)

Carte postale de Valentine and Sons, BAnQ, 0003730719. Domaine public

Dickens n’est pas le seul écrivain à avoir foulé le sol de Québec. Howard Phillips Lovecraft, bien connu pour ses romans noirs, pétris de surnaturel et de créatures inquiétantes venues du fin fond des âges, a lui aussi visité la ville. Celui qu’on a parfois surnommé le «Reclus de Providence» ne voyageait pas beaucoup, surtout par manque d’argent.

En août 1930, il décide toutefois de prendre un train pour découvrir Québec, qui sera d’ailleurs la seule ville située hors des États-Unis qu’il visitera au cours de sa vie.

Lovecraft se retrouve donc ici à la fin de l’été 1930. Il est foudroyé par Québec. «Tous mes anciens critères de beauté urbaine sont dépassés et mis au rancart. J’ai du mal à croire que cet endroit appartient au monde réel», écrit-il à un ami, ajoutant que «tout concourt à faire de Québec un fragment du monde des fées».

Son carnet de voyage décrit de manière extrêmement détaillée, voire maniaque, les ruelles tortueuses de la haute et de la basse ville. Il s’émerveille devant les nombreux clochers et toits argentés, ainsi que devant le Château Frontenac, dont la tour centrale vient alors d’être achevée.

L’auteur américain décrit abondamment les maisons au style français ou anglais ayant échappé à «l’abominable mode victorienne», qu’il déteste visiblement. Des croquis précis accompagnent ces notes.

Lovecraft revient à Québec en 1932 et en 1933. Une plaque commémorative marque le lieu où il a résidé, au coin du chemin Sainte-Foy et de la rue Saint-André: le texte rappelle le fait qu’il a aimé la ville pour «son parfum de douce antiquité, de quiétude et d’éternité».

Au tournant du siècle dernier, Adolphe-Basile Routhier décrit Québec comme la ville «la plus intéressante du Nouveau Monde – sauf Mexico, peut-être». Il en vante la dimension cosmopolite et l’attrait qu’elle génère chez les touristes du monde entier «par les contrastes et la diversité de ses aspects et de ses beautés».

N’hésitant pas à la mettre sur le même pied que les plus grandes cités du monde, il affirme avec emphase que Québec est «un peu New York l’été, un peu Saint-Pétersbourg l’hiver, et, toute l’année, une belle ville de province de France transplantée sur une terre britannique».

On pardonnera à l’auteur de l’hymne Ô Canada d’avoir été aussi fier et chauvin dans sa description de «sa» ville!

Un texte de Catherine Ferland, historienne, Rendez-vous d’histoire de Québec

