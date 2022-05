Amélie Veille: «Je vais où mon cœur me porte»

La quarantaine, une certaine pandémie, quelques moments personnels difficiles et un voyage salvateur à Paris : les bouleversements des dernières années ont su rallumer le feu de la création musicale chez Amélie Veille. Le fruit de son cheminement est devenu son 5e album, Nos possibles, qui sera lancé le 3 juin prochain.

« Je suis une faiseuse », explique Amélie Veille en souriant. Depuis le lancement de son premier album, en septembre 2003, l’auteure-compositrice-interprète a proposé quatre albums, dont les trois derniers ont été autoproduits. Si son dernier opus date de 2016, c’est que l’artiste originaire de Saint-Georges-de-Beauce a senti le besoin de prendre une pause et de se remettre en question.

Il lui aura fallu un voyage en solo dans la Ville Lumière, la guitare sous le bras, pour se retrouver et retrouver également le plaisir d’écrire sans pression et sans contraintes.

« J’ai senti une grande joie là-bas, quelque chose en moi s’est ouvert », explique celle qui partageait ses journées entre l’écriture de chansons et les inspirantes balades dans les rues parisiennes.

De son grand désir de connexion avec la vie, avec les autres et avec la vérité sont nées neuf pièces qui n’étaient, de prime abord, pas vouées à former un album. Des chansons à l’image de son univers musical – alliant influences folk et de musique française –, qu’elle décrit comme lumineuses et légères, même si elles abordent des thèmes importants.

« J’aime les textes, poursuit la grande lectrice ayant aussi étudié en littérature. Les arrangements sur l’album sont superbes, oui, mais je voulais être fière des textes. Il s’agit d’une écriture près du folk. Des thèmes profonds abordés dans la légèreté. Le but de créer cet album était d’être bien et d’en tirer de la joie. »

C’est son ami producteur, Stéphane Rancourt (qui a notamment travaillé avec Pascale Picard), qui l’a encouragée à produire cet album. Car à son retour de France, c’est à lui qu’elle a fait écouter ses nouvelles pièces enregistrées tout simplement sur son téléphone pour savoir « si c’était bon ».

Dans le studio du Vieux-Québec de ce dernier, le duo a travaillé doucement et de fil en aiguille, les arrangements ont pris forme. « Il fallait que ça vienne de l’intérieur », ajoute celle qui a pu compter sur ce projet pour lui donner de la joie pendant la pandémie.

Trois extraits ont déjà été présentés au grand public à ce jour, dont Respire, en mai 2021, Trois petits tours, en octobre 2021, et Ma certitude, en mars 2022, pièce sur laquelle un certain Maxime Landry se prête au jeu des harmonies vocales.

Amélie et Maxime

Amélie Veille roule sa bosse depuis bon nombre d’années en tant qu’auteure-compositrice-interprète dans le monde de la musique au Québec. Elle s’est aussi liée d’amitié avec le chanteur Maxime Landry il y a longtemps, bien avant que celui-ci ne remporte Star Académie et ne devienne une vedette.

Il allait donc de soi que le chanteur demande à grande amie de l’accompagner dans sa tournée post-Star Académie en 2016. Trois tournées en compagnie de Maxime et des centaines de spectacles plus tard, elle prend toujours autant plaisir à côtoyer et à collaborer avec son comparse beauceron. Sur son précédent album, Les moments parfaits, ils livrent d’ailleurs une interprétation en duo de Ton côté du lit, une pièce moins connue de Joe Dassin.

« J’apprends beaucoup de lui, confie-t-elle. C’est un visionnaire et c’est bien de côtoyer des visionnaires. Je dirais qu’on se nourrit mutuellement. »

Le duo interprétera justement une chanson au Téléthon Enfant Soleil, le 5 juin prochain, et Maxime sera l’invité spécial d’Amélie à son spectacle sur la scène Bell extérieure des Francofolies de Montréal, le 12 juin prochain.