Lorsqu’ils ont gagné la coupe Stanley, ne serait-ce qu’une fois, ils ne sont plus les mêmes joueurs. Leur notoriété, qui ajuste souvent leur salaire, gonfle et ils seront désormais mieux considérés que d’autres joueurs à talent équivalent ou à statistiques égales. On désignera un joueur comme un gagnant parce qu’il a vécu l’expérience unique du match numéro un jusqu’au dernier, euphorique, où on soulève et embrasse le précieux trophée. Ça ne se raconte pas, ça se vit.

Quand une organisation a trouvé la recette et qu’elle ne l’égare pas en cours de route, elle devient aussi une puissance difficilement délogeable.

Gagner la coupe Stanley n’est pas une chance. Le parcours est trop long. Par ailleurs, la réussite ne s’atteint pas sans une certaine bonne fortune.

Tampa Bay possède la formule, Toronto ne la trouve pas, l’Avalanche la connaît.

EN ÉQUIPE

Les gagnants d’un passé récent ou lointain vous diront que la liste des ingrédients est longue, précise et, à certains égards, presque secrète. Une grande performance devant le filet est cruciale. Une défensive à la fois robuste et très mobile est obligatoire et l’attaque doit provoquer et profiter de la moindre erreur. Tout le monde sait ça.

Ensuite, il faut un système favorisant la concordance, la parfaite transition défensive-attaque. On doit trouver la bonne dose d’entraînement et de repos afin que l’énergie soit au plafond à chaque match, qu’on évite ou guérisse les blessés dans les meilleures conditions.

Du directeur-gérant au dernier des préposés à l’équipement, tout doit être mis en œuvre afin que les planètes s’alignent. Mises au jeu, unités spéciales, jeu de position, abnégation et résignation, tout doit être au summum.

La confiance de chacun doit être à point et surtout pas trop enflée. Afficher du caractère avec intelligence sans que l’irascibilité conduise au banc des punitions. Pas de mésentente entre coéquipiers ou avec les instructeurs, un esprit d’équipe au sommet. Sans exception, toutes les épaules à la roue sans déconcentration, complicité totale. Des joueurs heureux et bien payés et qui ne pourrissent pas le vestiaire à cause de leur temps d’utilisation. Pas de joueurs qui cachent des blessures. La fierté de l’appartenance, l’honneur, le logo, la ville sont aussi des éléments de dévotion ajoutés.

Cette foule d’éléments, de considérations, ne doit pas être découverte en cours de route, mais bel et bien mise en place solidement avant que ne débutent les fameuses séries éliminatoires, les vraies hostilités.

Bonne chance, messieurs Gorton et Hugues. Oui, on dit souvent que la première condition est de se tailler une place pour ce qu’on appelle la grande danse du printemps. Mais pour ceux qui disent que, par la suite, tout peut arriver, laissez-moi en douter très fort. Gagner la coupe Stanley n’est pas le jeu du hasard. Il faut que tout le monde soit bon... du premier au dernier, et pas seulement pour deux semaines.

Pour certains, les séries éliminatoires sont une opportunité de progresser. Pour d’autres, les exemples sont là, c’est le temps de prendre des notes.

De l’enclave

Choyés pêcheurs que nous sommes. Le Canada a plus de lacs que le reste du monde réuni. Saviez-vous que 60 % des lacs de la planète sont au Canada ?

est catégorique. Jamais un but n’a été célébré aussi longtemps que celui d’ contre Boston en 1979. Ça fait 43 ans, et ce n’est pas fini. J’étais heureux de revoir Patrice Lefebvre, qui vient de passer l’hiver à Rouyn comme assistant-instructeur avec les Huskies. Pat, qui a littéralement brûlé la LHJMQ avec 595 points en quatre saisons au milieu des années 1980, n’a jamais été repêché à cause de ses 5 pieds et 5. Hors saison, il habite à Milan, en Italie.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

C’est à TVA, le mardi 21 juin à 19 h, qu’aura lieu la cérémonie de remise des trophées de la LNH. Les séries éliminatoires, qui peuvent s’étirer jusqu’au 30 juin, ne seront peut-être pas terminées.

Conséquence de la pandémie, le repêchage aura lieu les 7 et 8 juillet (à Montréal) et le marché des joueurs autonomes s’ouvrira le 15 juillet.

C’est à la mi-juin que reviendront les fameux vendredis BBQ au Club de golf International 2000 de Lacolle.

Éric Lafrenière succède à René Noël au poste de directeur général du Club de golf Le Mirage. René, qui demeure consultant, aura tenu la barre pendant 25 ans. Bravo à cet homme que l’on voyait passer régulièrement au milieu du terrain en complet trois pièces.

succède à au poste de directeur général du Club de golf Le Mirage. René, qui demeure consultant, aura tenu la barre pendant 25 ans. Bravo à cet homme que l’on voyait passer régulièrement au milieu du terrain en complet trois pièces. Il y a 30 ans aujourd’hui, Felipe Alou prenait la direction des Expos de Montréal. Il avait 57 ans.

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin