Lendemain de tempête : des dommages importants dans plusieurs régions du Québec

Au lendemain de la tempête, des dégâts considérables ont été observés dans plusieurs régions du Québec, comme l'ont témoigné de nombreux Québécois.

• À lire aussi: [EN IMAGES] Un rare phénomène météorologique a frappé le Québec et l’Ontario

Évidemment, de nombreuses installations électriques ont subi des dommages, mais aussi des arbres, des maisons et des véhicules. TVA Nouvelles a parcouru les régions touchées pour faire le point sur la situation.

Laurentides

La région des Laurentides a gagné la palme d’or en ce qui a trait aux pannes de courant. De plus, de nombreux dégâts ont été observés, notamment, à Saint-Jérôme où des toitures ont été arrachées, des arbres brisés et des débris soufflés par le vent.

Pour Richard Debien, résident de Saint-Jérôme, la tempête a frappé fort comme jamais samedi. «Il s’est mis à venter très fort, les arbres étaient couchés par terre. La toiture de la voisine s’est ramassée de mon bord et un gros arbre est tombé en emportant les fils électriques. Ça a fessé fort. Au plus gros de la tempête, la tête de mon bouleau de 20 pieds a touché à terre», a-t-il expliqué.

La chaussée étant entravée par les débris et les arbres. Les résidents des secteurs touchés sont priés de rester à la maison s’ils le peuvent afin de permettre aux travailleurs municipaux et d’Hydro-Québec de faire leur boulot.

Outaouais

Dame nature n’a pas été tendre en Outaouais, alors que la tempête a causé la mort d’une femme à Gatineau.

Des images impressionnantes ont aussi été captées à Fassett alors que le clocher de l’église de Saint-Fidèle a littéralement été emporté par les vents.

Lanaudière

Également frappée par un nombre impressionnant de panne, la région de Lanaudière a été le théâtre d’une scène surprenante alors que le toit d’une école est parti au vent.

La toiture de l’école Sainte-Bernadette à Notre-Dame-de-Lourdes a été en partie arrachée par les vents. Les dommages sont plus importants au niveau du gymnase, mais on a également observé des débris et de la laine isolante dans la cour d’école.

Capitale-Nationale

Même s’il y a eu moins de panne dans ce secteur, la région de la Capitale-Nationale n’a pas été épargnée par les intempéries.

Au total, les autorités de la Ville de Québec ont dénombré 35 interventions auprès de structures dangereuses et 77 interventions de type danger électrique. Des poteaux électriques tombés et des arbres déracinés représentaient la majorité des dommages.

Un immeuble de Limoilou a été particulièrement touché. Autour de 19 h 15, plusieurs citoyens ont contacté le 911 par des voisins alors que la toiture du bâtiment a été arrachée.

L’immeuble, qui comprend 72 condos, a dû être évacué. Certains des résidents des quatre premiers étages ont été en mesure de réintégrer leur logement. Toutefois, les habitants des trois plus hauts étages ne pourront pas réintégrer leur demeure étant donné que des infiltrations d’eau ont envahi les logements.

Des témoins de la scène avouent avoir eu des moments d’angoisse en voyant la tempête se lever et se sont réfugiés au sous-sol.

Une autre dame interrogée estime que l’alerte reçue avant le début de la tempête lui a probablement sauvé la vie, car elle lui a donné le temps de se réfugier et d’éviter le pire.

Les services de sécurité incendie ne font état d’aucun blessé.