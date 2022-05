Maroc et chirurgie esthétique: attention danger

On apprenait dans Le Journal d’hier que le bureau du coroner du Québec a ouvert une enquête sur le décès au Maroc d’une Québécoise de 26 ans, Florence McConnell, de complications à la suite d’une chirurgie.

D’autres jeunes femmes sont mortes dans ce pays ces dernières années après des opérations en clinique privée de chirurgies esthétiques. Le Maroc est devenu une destination de choix d’étrangères pour ce type d’opérations. De nombreuses cliniques s’y spécialisent à des prix qui défient la concurrence.

Mort cachée pendant 3 jours

Interrogé par le Site info, la mère d’une femme de 32 ans met en cause la responsabilité de la clinique où elle est décédée. Elle ne savait même pas que sa fille allait se faire opérer. Elle affirme qu’elle serait morte à cause d’une erreur médicale en subissait une intervention au niveau des cuisses et des fesses. Pour la convaincre de se faire opérer on lui avait a montré des photos de femmes étrangères qui avait subi la même intervention. Sa mort aurait été cachée à sa famille pendant 3 jours.

La mort dans les cas de liposuccion peut être causée par la graisse libérée au cours de l’opération qui migre vers le cœur et obstrue les artères de la cliente/patiente.

En rendant publique cette tragédie, la mère de la victime tient à ce que personne d'autre ne subisse le même sort et a lancé un débat de société sur la chirurgie esthétique au Maroc.

«Maroc, la folie du bistouri»

Le reportage Maroc, la folie du bistouri diffusé le 7 février 2021 sur la chaîne française TF1 avait ouvert un débat sur la chirurgie esthétique au Maroc sujets à de nombreuses polémiques.

Le reportage avait choqué une partie du public. La chaîne a retiré l’accès en ligne du reportage à la demande d’une des clientes interrogées qui a fait l’objet de railleries et de commentaires désobligeants d’internautes sur les réseaux sociaux.