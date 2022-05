Pièce Sainte-Marie-La-Mauderne: Maintenant réunis au théâtre

Michel Rivard retrouvera son ami Normand Brathwaite sur les planches du théâtre Gilles-Vigneault de Saint-Jérôme cet été. Le duo de vieux amis se donnera la réplique dans la pièce Sainte-Marie-La-Mauderne, d’après le scénario du film La grande séduction de Ken Scott.

« J’aime beaucoup jouer au théâtre même si je n’ai pas joué souvent, affirme Michel Rivard, 70 ans, dont le père était comédien. Comme tous les Québécois, j’étais fan de ce film qui sait à la fois faire rire, émouvoir et divertir. C’était un trop beau défi pour refuser. C’est un beau personnage et un superbe travail de réécriture d’Emmanuel Reichenbach. »

Même son de cloche chez son grand ami Normand Brathwaite, qui vit ici son grand retour sur les planches. Car si la réunion des deux artistes sur une scène de théâtre peut surprendre au premier abord, il ne faut pas oublier que le duo a longtemps fait partie de la LNI.

« C’est un vieux chum et c’est un grand bonheur de le retrouver et de découvrir toute l’autre gang que je ne connaissais pas », poursuit l’auteur-compositeur-interprète qui célébrera en 2023 son 50e anniversaire de carrière avec la tournée de spectacles Le tour du bloc.

Tous deux se sont bien gardés de revoir le film de Ken Scott depuis qu’ils ont su qu’ils interpréteraient le rôle du maire Germain Lesage pour Rivard et celui d’Yvon Brunet, son meilleur ami grognon, pour Brathwaite.

« La pièce de théâtre est une entité différente, explique Normand Brathwaite, 63 ans. C’est une œuvre à part que je prends comme un travail séparé du film. Je n’avais pas le casting du film, mais au théâtre, tout est possible ; tu inventes ton personnage et je trouve cela merveilleux. »

D’abord inquiet de ne pas avoir joué au théâtre depuis un bon moment, Normand Brathwaite avoue avoir accepté de prendre part à ce projet en grande partie par plaisir de retrouver son complice Michel Rivard.

« Finalement, c’est comme du bicycle, ajoute celui qui avait tenu de petits rôles dans Sister Act et Grease. Avec Michel et Fayolle [Jean Jr qui tient le rôle du docteur], on se regarde et on se dit : “OK, on est en train de jouer, le vrai mot ‘jouer’, on joue à un jeu”. »

Théâtre et musique

L’aspect comique de cette histoire dans laquelle les membres d’un petit village tentent de séduire un médecin venu de la ville pour permettre à une usine d’ouvrir ses portes sur leur île rejoint parfaitement les thèmes de l’authenticité et de l’importance de la communauté.

« En arrivant à l’âge que j’ai, j’ai le plaisir de renouer un peu avec le métier de mon père et de jouer au théâtre sans être un chanteur, poursuit Michel Rivard, qui fait aussi partie du spectacle Les polissons de la chanson : un hommage à Georges Brassens avec Ingrid Saint-Pierre et Valérie Blais. Je dois jouer avec les autres, je dois faire partie d’un ensemble, je dois avoir du timing : j’adore cela ! »

Les deux derniers projets au théâtre du musicien remontent à 2001 avec Variations énigmatiques, une pièce à deux personnages avec Guy Nadon présentée au TNM, et Art, au Théâtre du Rideau Vert, sous la direction de Claude Poissant, l’année précédente.

Quant à Normand Brathwaite, il célèbre cette année les 20 ans de son émission Belle et Bum. Un spectacle spécial Belle et Bum mettant en vedette des artistes de la Capitale-Nationale a aussi été annoncé le 3 juillet prochain afin de célébrer l’anniversaire de la ville de Québec.

►La pièce Sainte-Marie-La-Mauderne sera présentée au Théâtre Gilles-Vigneault de Saint-Jérôme du 23 juin au 13 août 2022. Informations et billets : theatregillesvigneault.com