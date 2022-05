Puissant voyage intérieur dans l'univers de Mat Vezio

La famille, les racines, le fondement de qui l’on est: voilà ce qui meuble le troisième album de Mat Vezio. Avec Couleur Ciel Ecchymose, l’artiste aux origines italiennes nous invite dans le plus personnel de ses univers. Un voyage intérieur dans lequel on se laisse flotter, les yeux fermés.

Lorsque les grands-parents paternels de Mat Vezio – ses modèles – sont décédés, l’artiste alors enfant a senti une coupure avec ses origines italiennes. Un effritement qui, doucement, a laissé place à un vide. C’est le fruit de ce vide transformé au fil du temps en quête de savoir d’où il vient que le multi-instrumentiste a présenté au monde le 20 mai dernier.

Cet album plus personnel paru chez Simone Records évoque de manière souvent poétique le rapport avec les ancêtres, la famille et le déplacement des peuples. Une première pour l’artiste autodidacte de 39 ans et qui n’est certainement pas étrangère au fait qu’il soit devenu papa. Cet opus représente aussi sa première réalisation d’album, qu’il produit également.

Si la récente pandémie mondiale n’a aucunement teinté Couleur Ciel Ecchymose, c’est parce que pour le musicien, tout se passait dans la tête. « C’était un voyage intérieur, raconte-t-il. Pour moi, c’est un hommage à ma famille, une manière de ressouder la corrosion qu’il y a eu dans celle-ci. »

Autour de la migration

Teinté de nostalgie et de mélancolie de l’adolescence, cet album composé de 14 chansons s’écoute d’un trait. Ayant en partie été écrit lors de déplacements en avion – lieu clos des plus inspirants où l’on se trouve en flottement dans le ciel entre deux destinations –, l’album aura fait replonger Vezio dans une époque où il écoutait les Jose Gonzalez, Camille et surtout l’auteur-compositeur-interprète Elliott Smith.

Puis, le thème de la migration s’est imposé à l’artiste originaire de Montréal qui carbure à la recherche, au laisser-aller et à l’intuition.

Pour tenter de qualifier ce nouvel album, l’artiste se plaît à utiliser le terme deep folk : un nouveau style musical alliant le folk tel qu’on le connaît et la poésie plus volatile et abstraite.

«Du folk éthéré, précise-t-il. Des poèmes en musique et une manière de coller de l’abstrait à quelque chose d’enraciné.»

Quant au titre de l’album, il renvoie à la fois à une nouvelle littéraire qu’il a publiée dans la revue Zinc et à un passage dans son roman à venir qui traitera de violence conjugale.