QS veut garantir l’accès aux plans d’eau

Québec Solidaire (QS) a annoncé samedi qu’il déposera un projet de loi d’ici la fin la session parlementaire pour offrir un meilleur accès aux plans d’eau.

«Avec la crise climatique, les étés sont de plus en plus chauds et les canicules de plus en plus intenses. Avoir accès à un plan d’eau pour se rafraîchir n’est pas un luxe, c’est devenu un véritable enjeu de santé publique !» a déclaré la députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien.

Selon QS, le manque d’accès à des espaces pour faire des activités de loisirs extérieurs a été reconnu comme un facteur aggravant de la pandémie, particulièrement dans les quartiers les plus défavorisés.

«Tout le monde n’est pas égal face à l’accès aux espaces naturels : les personnes vivant en milieu défavorisé ont généralement moins accès à des parcs et à des milieux naturels de qualité et sécuritaires, ce qui a une incidence néfaste sur leur santé. Il faut changer ça», a ajouté celle qui occupe la fonction de porte-parole en matière de forêts, de faune et de parcs au sein de son parti.

Le projet s’inscrit dans la même volonté d’accès que celui annoncé la semaine dernière, soit de rendre complètement gratuit l’accès aux parcs nationaux et aux réserves fauniques. Les plans d’eau au Québec sont publics, mais la loi ne prévoit aucun moyen pour en garantir l’accès à la population.