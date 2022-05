Un photographe québécois joue les héros en Ontario

BOWMANVILLE, Ontario | Comme à chacune de ses affections sur les pistes de course, Stéphane Bergeron se préparait à prendre des photos en bordure du circuit de Mosport quand il a aperçu un spectateur étendu sur le dos et visiblement mal en point.

• À lire aussi: Une zone des paddocks dévastée à Mosport

« Ses jambes tremblaient et il était en convulsions, a-t-il raconté au Journal de Montréal. Je me suis approché de lui et j’ai constaté qu’il ne respirait plus. Après avoir réussi à le mettre sur le côté, j’ai réalisé qu’il avait vomi.

« Des résidus de nourriture étaient coincés dans le fond de sa bouche, a poursuivi ce fonctionnaire retraité. Avec mes doigts, j’ai libéré sa gorge. Puis, quelques secondes après, il est remis à respirer à mon grand soulagement.

« Je n’aurais pas hésité à lui faire le bouche-à-bouche si c’était nécessaire. »

Des témoins figés

Le résident de Trois-Rivières, photographe de l’écurie Dumoulin Compétition en Série NASCAR Pinty’s, a été stupéfait de constater que des gens à proximité de la scène ne sont jamais intervenus. Son patient n’était pas accompagné.

« Finalement, on a alerté des ambulanciers qui sont accourus sur les lieux, a dit Bergeron. À l’arrivée des paramédics, il avait repris conscience quoiqu’il était confus. »

Selon lui, l’amateur de courses d’une soixantaine d’années était probablement diabétique.

« Ils l’ont installé dans une civière, a-t-il relaté, et embarqué dans l’ambulance où il est resté pendant de longues minutes. Puis, ils l’ont transporté à l’hôpital. Et, aux dernières nouvelles, il se portait mieux. »

Voilà une histoire qui se termine bien. Bergeron a joué les héros et probablement sauvé une vie.

« Ce n’est pas question d’être un héros, conclut-il. C’était pour moi un devoir et un réflexe naturel de venir à son secours. »