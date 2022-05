Duels en Géorgie pour les primaires

Longtemps considéré comme un fief républicain, l’État de la Géorgie a offert au Parti démocrate de belles surprises lors des plus récentes élections fédérales.

Si les républicains dominent toujours la législature d’État, le Peach State est représenté au Sénat par deux démocrates et il a accordé ses grands électeurs à Joe Biden.

Non seulement le cycle électoral 2020 a confirmé le statut de champ de bataille de l’État, mais les élections de mi-mandat 2022 et la présidentielle de 2024 ne manqueront pas de suspense, peu importe les allégeances politiques.

Autre test pour Trump

Après une soirée de primaires aigre-douce la semaine dernière, le 45e président espère que les candidats auxquels il accorde sa bénédiction parviendront à se démarquer lors des primaires de mardi.

Vous aurez deviné que les médias vont accorder une couverture médiatique importante à la Géorgie, puisque plusieurs des têtes d’affiche du mélodrame de 2020 sont toujours sur les rangs. On sent d’ailleurs un désir de revanche chez Donald Trump.

Alors qu’il était défait par Joe Biden, le président sortant alléguait une fraude dans la gestion des résultats, et il a exercé des pressions pour que les élus républicains de l’État refusent de les certifier. Qu’il n’y ait pas eu de fraudes et qu’on ait procédé à un recomptage importe peu, on a désobéi aux ordres du parrain.

Mardi, je vous conseille donc d'avoir l'œil sur deux affrontements. Tout d’abord, le gouverneur Brian Kemp, qui a soulevé l’ire de Trump, devance David Perdue. Ce dernier, appuyé par l’ancien président, est à la traîne dans les sondages.

Si Kemp semble se diriger vers une victoire aisée, infligeant un revers à l’ancienne vedette de téléréalité, dans la seconde confrontation les deux candidats sont au coude à coude. Le secrétaire d’État sortant, et à ce titre responsable du déroulement de l’élection 2020, Brad Raffensperger, est sérieusement menacé par Jody Hice, poulain du 45e président.

Seule victoire pratiquement acquise pour Trump, celle de l’ancienne gloire du football Herschel Walker. Malgré un passé trouble – violence conjugale et problèmes de santé mentale –, le héros de l’Université de Géorgie était récemment crédité d’un taux d’approbation de 63,6%.

Des démocrates réalistes et inquiets

Chez les démocrates, les stratèges sont bien moins préoccupés par la soirée de mardi que par les affrontements qui se dessinent pour 2024. Les victoires anticipées de Kemp et Walker chez les républicains représenteraient autant de défis importants pour deux des vedettes démocrates.

Stacey Abrams, redoutable machine de mobilisation et candidate au poste de gouverneure, jouera la carte de la défense du droit à l’avortement tout en espérant que Kemp, qui l’a battue une première fois en 2018, souffre de l’opposition de Trump.

Surprenant vainqueur de l’élection spéciale de 2020 et premier Afro-Américain à représenter la Géorgie au Sénat, Raphael Warnock craint pour sa part de payer le prix de l’impopularité de son parti sur le plan national et des appuis faméliques du président Biden.