Un dernier hommage au réalisateur Jean-Marc Vallée samedi

Un dernier hommage sera rendu au réalisateur Jean-Marc Vallée samedi prochain au Centre PHI de Montréal.

À cette occasion, les fils de Jean-Marc Vallée, Alex et Émile, ainsi que sa famille recevront les condoléances des proches, amis et membres du grand public entre 13h et 17h, a-t-on annoncé lundi.

Le réalisateur de «Dallas Buyer Club» et de «C.R.A.Z.Y» est décédé soudainement le 25 décembre dernier à l’âge de 58 ans dans sa résidence de Berthier-sur-Mer, où il se trouvait seul. Son corps avait été découvert le lendemain par un ami.

Une autopsie réalisée quelques jours plus tard avait permis de conclure que le réalisateur a succombé à une arythmie cardiaque fatale secondaire à une athérosclérose coronarienne sévère, avait-il été dévoilé dans un rapport du coroner en avril.

«En sa mémoire et plutôt que des fleurs, un don au Fonds commémoratif créé en son honneur pour soutenir les étudiants en cinéma de l'Université Concordia serait grandement apprécié», a demandé la famille.