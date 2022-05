Des activités pour redonner vie au centre-ville de Montréal

«Tous les champs culturels vont être mobilisés pour accueillir la visite, afin qu’on passe un bel été. Non seulement ça fait du bien au cœur et à l’âme, mais c’est aussi une façon remarquable de relancer notre économie», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Parmi ces événements à venir, les visiteurs pourront se prélasser sur une plage urbaine, qui sera aménagée sur le parvis de l’Église unie Saint-James, profiter de concerts gratuits à la Place d’Armes ou déambuler dans un marché asiatique au Quartier chinois. D’autres activités seront annoncées ultérieurement.

Joël Lemay / Agence QMI

La Ville annonce par ailleurs le retour des festivals à pleine capacité sur les places publiques.

Les rues Saint-Denis et Sainte-Catherine Ouest, dans leur section piétonne, ainsi que certains lieux emblématiques, accueilleront également des performances gratuites de théâtre, art de rue, cirque et musique, notamment.

Le coup d’envoi de ces activités sera lancé mercredi par le début du Festival TransAmériques, qui se déroulera au Quartier des spectacles. Pendant l’allocution de la mairesse, l’artiste Lars Jan en offrait d’ailleurs une démonstration en arrière-plan, alors qu’il dansait dans un aquarium géant.

Joël Lemay / Agence QMI

La mairesse a également annoncé que le stationnement sur rue restera gratuit au centre-ville les vendredis et les fins de semaine. «Selon moi, la meilleure façon de venir profiter pleinement des attractions, c’est de venir en transport collectif», a-t-elle pondéré.

«On va travailler à ce que les propriétaires, les employeurs et les travailleurs se donnent comme objectif d’aller voir tout ce qui se passe au centre-ville. L’idée sera de les amener à circuler et découvrir des boutiques et restaurants», a pour sa part indiqué Michel Leblanc, Président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Du côté de Tourisme Montréal, on prévoit un retour des touristes dans la Ville, alors que la situation pandémique s’améliore.

«On veut être l’épicentre de la relance touristique au pays, et on n’a pas de doute qu’on va réussir», a déclaré Yves Lalumière, président-directeur général de l’organisation.