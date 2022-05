Steelers: Dwayne Haskins était fortement intoxiqué à son décès

Le quart-arrière des Steelers de Pittsburgh Dwayne Haskins se trouvait en état d’ébriété et sous l’influence de la drogue lorsqu’il a été tragiquement fauché par un camion-poubelle sur une autoroute de la Floride en avril.

C’est ce qu’a révélé un rapport d’autopsie diffusé lundi par le bureau du coroner du comté de Broward.

Le taux d’alcoolémie de l’athlète de 24 ans était de 0,20 lorsqu’il marchait en bordure de l’autoroute 595 pour aller chercher de l’essence, après la panne de son véhicule. De la kétamine, un puissant anesthésiant, a aussi été retrouvée dans son système sanguin.

Quelques heures après ces révélations du rapport d’autopsie, la veuve de Haskins a publié un communiqué où elle demande qu’on respecte la vie privée de son défunt époux.

«Il était un mari aimant et dévoué, un fils et un frère. Il voulait être père et éventuellement grand-père. C'était un humanitaire qui aimait les enfants et les animaux», a notamment écrit Kalabrya Haskins, avant de rappeler les exploits du quart sur le terrain.

«Nous demandons respectueusement de la confidentialité et de la patience, que le public se retienne de tout jugement pendant la période où les autorités chargées de l'application de la loi continuent d'enquêter et de mener leur important travail.»

Haskins a été réclamé au 15e rang du repêchage de 2019 de la NFL par l’équipe de football de Washington. Il a disputé 16 matchs en deux saisons avec celle-ci. Après avoir été absent à plusieurs réunions d’équipe et être apparu sans couvre-visage dans des endroits publics pendant la pandémie de COVID-19, Haskins a été libéré par Washington à la fin de l’année 2020. Il avait amorcé six rencontres cette saison-là, complétant cinq passes de touché et étant victime de sept interceptions. Il était le troisième quart-arrière des Steelers en 2021 et n'a pas disputé de partie.