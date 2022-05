Festival Metro Metro : «On a eu un problème de sécurité», reconnait Olivier Primeau

Le festival Metro Metro a bel et bien dû composer avec un manque de sécurité sur son site, a reconnu l’organisateur de l’événement, Olivier Primeau, à la suite des débordements survenus sur le site.

• À lire aussi: Débordements «inacceptables»: Metro Metro doit prendre ses responsabilités, selon la mairesse Plante

«Je ne veux pas me cacher derrière les réponses politiques. On a eu un problème de sécurité», a admis sans détour l’homme d’affaires propriétaire du Beachclub de Pointe-Calumet en entrevue avec Sophie Durocher à QUB Radio mardi.

«Je ne pense pas qu’il manquait d’agents de sécurité. Je pense plus qu’on ne s’attendait pas aux débordements. On a plein de choses à travailler pour l’année prochaine. [...] On a déjà un meeting avec la sécurité. Tout le monde accepte ses torts», a-t-il poursuivi.

Pendant la fin de semaine, des mouvements de foule causés par des festivaliers qui voulaient assister à des spectacles sans avoir payé leur coût d’entrée ont été relayés sur les réseaux sociaux, dans des vidéos où les agents de sécurité peinent à prendre le contrôle. Des gens ont même escaladé le Stade olympique pour pouvoir entrer sur le site du festival.

«Les gens, ça faisait des années qu’ils n’avaient pas sorti, et surtout, pour beaucoup, c’était leur premier festival. Et l’esplanade, ce n’est pas un site facile à gérer, avec beaucoup de points d’entrée», a souligné Olivier Primeau.

L’organisateur a cependant fait remarquer qu’à son avis, somme toute, son festival s’est bien déroulé, avec seulement une poignée de plaintes pour le bruit, malgré l’emplacement de l’esplanade en plein quartier résidentiel.