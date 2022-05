Frans Nielsen accroche ses patins

L’attaquant Frans Nielsen a disputé son dernier match de hockey mardi, dans un revers de 7 à 1 du Danemark contre la Slovénie dans le cadre du Championnat du monde 2022.

L’athlète de 38 ans a confirmé qu’il accrochait ses patins, lui qui a disputé la saison 2021-2022 avec les Polar Bears de Berlin, en Allemagne.

Nielsen avait vu la dernière année de son contrat de six ans d’une valeur annuelle de 5,25 millions $ rachetée par les Red Wings de Detroit en septembre dernier. Il n’a pas été en mesure de se trouver une autre formation dans la Ligue nationale.

En 925 rencontres dans le circuit Bettman, le joueur de centre a touché la cible 167 fois et fourni 306 mentions d’aide pour 473 points. Il avait été un choix de troisième tour (87e au total) des Islanders de New York au repêchage de 2002 et a disputé les 10 premières années de sa carrière en Amérique du Nord avec cette organisation.

Avec Berlin, Nielsen a récolté 27 points (12-15) en 33 matchs. Il a aussi représenté le Danemark aux Jeux olympiques de Pékin cet hiver.