Les Eagles du Cap-Breton repêcheront premiers

Les Eagles du Cap-Breton auront la chance de se prononcer au premier rang du repêchage amateur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), eux qui ont remporté la loterie, mardi.

La logique a ainsi été respectée, puisque l’organisation de la Nouvelle-Écosse a conclu la campagne 2021-2022 au dernier rang du circuit Courteau, en raison d’une récolte de 35 points en 68 matchs. Les Eagles possédaient neuf des 21 boules dans le boulier.

C’est la troisième fois de leur histoire que les Eagles auront le privilège de choisir avant les autres, eux qui avaient mis la main sur Nicolas Roy, en 2013, et James Sheppard, en 2004.

Les Tigres de Victoriaville, avant-dernier du classement, ont reçu le deuxième choix, eux qui possédaient six boules.

Les Saguenéens de Chicoutimi ont eu le plus de chance, eux qui ont monté de deux positions, du cinquième au troisième rang, malgré une seule boule parmi les 21. Le Drakkar de Baie-Comeau, qui en possédait cinq au total, trois avec leur propre choix et deux grâce à celui des Foreurs de Val-d’Or, obtenu dans une transaction, parleront ainsi deux fois de suite, aux quatrième et cinquième rangs.

Tomas Lavoie, premier de classe

Le défenseur Tomas Lavoie est considéré comme le meilleur espoir du prochain encan par le Centre de soutien au recrutement de la LHJMQ. Le produit du Phénix du Collège Esther-Blondin a amassé 21 points en 36 matchs la saison dernière, en plus d’ajouter six points en autant de matchs en séries éliminatoires.

Fait plutôt rare, un gardien de but est considéré comme le deuxième meilleur espoir. Gabriel D’Aigle, des Gaulois de Saint-Hyacinthe, est le portier en question. Né en novembre 2006, D’Aigle n’est âgé que de 15 ans. Il a préservé une fiche de 15-9-0, une moyenne de buts accordés de 2,59 et un taux d’efficacité de ,919.