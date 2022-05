La Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal (FICM) et la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (FIUCPQ), en collaboration avec IGA, m’annoncent que la collecte Les fonds du cœur s’est terminée avec une récolte de 210 000 $. La campagne, tenue du 7 au 27 avril derniers dans près de 300 épiceries IGA du Québec, invitait les clients à faire un don de 2 $ ou plus à la caisse. En échange de leur appui, ils recevaient symboliquement une pomme offerte en gracieuseté par Superfresh Growers. Cette année, les fonds recueillis permettront de soutenir des projets novateurs au sein des deux fondations. À l’IUCPQ, les programmes de prévention et de promotion des saines habitudes de vie menées par le Pavillon de prévention des maladies cardiovasculaires (PPMC) seront ainsi soutenus. Depuis 1983, cette initiative a permis d’amasser plus de 9 millions de dollars pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Sur la photo, de gauche à droite ; Josée Giguère, directrice générale de la FIUCPQ ; Jean Falardeau, directeur des opérations chez IGA et Dre Marie-Eve Piché, cardiologue spécialiste en prévention cardiovasculaire, IUCPQ, et chercheuse et professeure de Médecine à l’Université Laval.

Défi 55 Québecor

Photo courtoisie

Laurent Dubreuil, médaillé olympique et l’un des meilleurs patineurs de vitesse au monde, et Bruno Marchand, maire de Québec, s’associent à Motivaction Jeunesse dans la présentation du 3e Défi 55 Québecor, qui se tiendra du 24 au 28 mai avec comme objectif d’amasser 75 000 $ pour lutter contre le décrochage scolaire et la sédentarité chez les jeunes des milieux défavorisés et favoriser l’intégration des jeunes immigrants/réfugiés par le sport, le plein air et les expériences significatives. L’argent servira aussi à financer différentes activités sportives, de plein air et des projets visant le mieux-être de ces jeunes. Vous êtes invités à relever votre propre défi en vous s’inscrivant au https://motivactionjeunesse.com. La course du « maire Marchand pour la jeunesse », en compagnie de Bruno Marchand, partira à 13 h du Centre Louis-Jolliet, vers le lieu national historique Cartier-Brébeuf, pour un parcours de 5,5 km le long de la rivière Saint-Charles. Encore là, il faut s’inscrire.

Et de 5...

Photo courtoisie

Rien n’arrête Robert (Bob) Fiset, qui a réalisé, le 11 mai dernier, au club de golf Albatros de Québec, son 5e trou d’un coup en carrière. Son exploit est survenu au trou numéro 7, une normale 3 de 131 verges, à l’aide d’un fer 9. Il était accompagné de J.F. Germain. Félicitations, Bob.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 24 mai 1995. Le président des Nordiques de Québec, Marcel Aubut, met fin à un long suspense en annonçant que la franchise québécoise a été achetée par le groupe Comsat. Ils déménagent à Denver au Colorado après 23 ans d’existence à Québec. La transaction aurait été conclue pour la somme de 75 millions de dollars.

Anniversaires

Photo courtoisie

Guillaume Latendresse (photo), analyste sportif à TVA Sport, 35 ans... Claudia Desharnais, directrice marketing de Desharnais pneus et mécanique... Marc Gagnon, ex-patineur de vitesse, 47 ans... Alexandra Laverdière, comédienne québécoise, 45 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 24 mai 2021 : José Mailhot (photo), 78 ans, anthropologue et ethnolinguiste qui a effectué de nombreux travaux de recherche sur la culture, la langue et l’histoire des Innus du Québec et du Labrador... 2020 : Jean-Loup Dabadie, 81 ans, parolier, scénariste et académicien français...