Météo sans relief avec un temps printanier mardi au Québec

Après la tempête du week-end, le temps s’annonce printanier mardi avec des températures dans les normales de saison et quelques nuages passagers dans presque toutes les régions du Québec.

Dans l’ouest et le sud de la province, des températures de 20 degrés sont attendues, alors que le temps sera généralement ensoleillé à Gatineau, à Montréal et en Montérégie, mais nuageux dans le secteur du Témiscamingue.

De l’ennuagement est également prévu à Québec, en Mauricie et en Beauce où le mercure ne dépassera pas les 17 degrés au thermomètre, alors que dans les secteurs un peu plus au nord, notamment au Saguenay, le temps sera généralement ensoleillé.

En Estrie et dans les secteurs de l’est de la province, Environnement Canada prévoit plus de soleil que de nuages et des températures saisonnières, notamment dans le Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord.

Par ailleurs, mercredi sera une journée nettement meilleure puisque l’agence fédérale prévoit du beau temps ensoleillé et des températures à la hausse pouvant atteindre 24 ou 25 degrés, dans certains secteurs du sud de la province.