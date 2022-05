Place au carré d’as dans la LHJMQ

Après une surprise majeure en première ronde alors que l’Océanic de Rimouski avait surpris les Sea Dogs de Saint-Jean, la logique a été respectée lors du deuxième tour éliminatoire dans la LHJMQ. Maintenant, place au carré d’as et même si les deux premières équipes du classement général sont toujours dans la course, rien n’est gagné pour les Remparts de Québec et les Islanders de Charlottetown. Tentons de prédire qui atteindra la grande finale de la Coupe du Président.

Remparts de Québec (1) C. Cataractes de Shawinigan (7)

La série entre les Remparts et l’Océanic en deuxième ronde a été tout sauf une promenade dans le parc pour les hommes de Patrick Roy et a laissé quelques traces, notamment sur le capitaine Théo Rochette qui n’est clairement pas à 100 % et dont le duo avec Zachary Bolduc a été bien contenu par la troupe de Serge Beausoleil. Les Cataractes non plus n’ont pas eu la vie facile face aux Olympiques de Gatineau même s’ils ont balayé la série. Les deux formations comptent sur des attaquants de premier plan dans le circuit et il ne fait aucun doute que chaque petite erreur pourrait être fatale en raison de la force de frappe, de part et d’autre. Signe du destin, ou pas, les Remparts ont gagné trois des cinq affrontements contre Shawi cette saison.

► Prédiction : Remparts en 5 parties

LA CONFRONTATION À SUIVRE

Louis Crevier C. Mavrik Bourque

Le grand défenseur des Remparts a été un véritable mur à la défense depuis le début des séries. Avec son partenaire Evan Nause, qui joue lui aussi du hockey inspiré depuis quelques mois, Crevier aura la lourde tâche de contenir le trio de Bourque, complété par Xavier Bourgault et Olivier Nadeau.

Islanders de Charlottetown C. Phœnix de Sherbrooke

Les Islanders ont été sans complexes au deuxième tour face à un Titan d’Acadie-Bathurst qui sortait d’une série haute en émotion face aux Mooseheads d’Halifax. La troupe de Jim Hulton n’a accordé que sept buts en six matchs éliminatoires jusqu’à présent, menée par une brigade défensive à maturité et un Francesco Lapenna qui affiche un pourcentage d’arrêts de 0,951 depuis le début des séries. Du côté du Phœnix, ils ont également balayé leur série de deuxième ronde face à l’Armada de Blainville-Boisbriand, mais ils devront afficher plus de constance qu’ils ne l’ont fait lors des deux premières rondes s’ils veulent vaincre les Islanders.

► Prédiction : Islanders en 4 parties

LA CONFRONTATION À SUIVRE

Xavier Simoneau C. Joshua Roy

La série entre Charlottetown et Sherbrooke mettra aux prises deux espoirs du Canadien. Jusqu’à présent, Roy a le dessus offensivement sur Simoneau avec une récolte de 16 points en 7 parties, contre 7 points en six matchs pour Simoneau. Ce dernier apporte toutefois bien plus que de l’offensive et, à sa dernière saison dans les rangs juniors, il ne vise rien de moins que le gros trophée.

