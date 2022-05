Recette de bonheur

Je sais que plusieurs d’entre nous vivent un gros passage à vide comme conséquence de la pandémie qui nous a tous frappés. Certains s’en sortent, pas trop amochés, mais d’autres sont en plus ou moins bon état. Je suis tombé récemment sur un texte paru sur les réseaux sociaux, lequel était le fruit de la réflexion d’une grande actrice du 20e siècle, décédée dans des circonstances plutôt tragiques. Je me permets de vous le relayer parce que je pense qu’il pourrait amener bien du monde à réfléchir aux valeurs de la vie, lesquelles sont souvent mises à rude épreuve tant on a tendance à prendre des vessies pour des lanternes.

« Réussir, ce n’est pas toujours ce que l’on croit. Ce n’est pas devenir célèbre, ni riche ou encore puissant. Réussir, c’est sortir de son lit le matin et être heureux de ce qu’on va faire durant la journée, si heureux qu’on a l’impression de s’envoler. C’est travailler avec des gens qu’on aime.

« Réussir, c’est être en contact avec le monde et communiquer sa passion. C’est se coucher le soir en se disant qu’on a fait du mieux qu’on a pu. Réussir, c’est connaître la joie, la liberté, l’amitié et l’amour. Je dirais que réussir, c’est aimer. »

Un homme

Ce texte est effectivement fort inspirant. Espérons que cette grande actrice ait réussi à se convaincre elle-même de la justesse de sa pensée et que son texte apporte à d’autres qui le liront le souffle d’espoir en la vie dont ils ont besoin pour poursuivre leur route plus allègrement.