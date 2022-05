Record personnel pour Desgagnés

Jean-Simon Desgagnés a amorcé sa saison sur une bonne note en réussissant un record personnel, vendredi, au 3000 m steeple.

Le coureur de l’Université Laval a signé un chrono de 8 min 22 s 95, retranchant près de deux secondes à son record personnel, pour remporter la victoire à l’occasion du NYC Track Night pour une deuxième année consécutive.

« Ça s’est vraiment, vraiment bien passé, a souligné Desgagnés, dont le meilleur chrono de 8 min 24 s avait été réussi le 11 juin dernier à Portland en Oregon. Ma performance représente le temps le plus rapide réussi en 2022 en Amérique du Nord. Mon entraînement s’était bien déroulé, j’étais en confiance et ce n’est pas une surprise d’avoir été aussi vite. »

Heureux de sa victoire et de son record, Desgagnés a toutefois raté le standard pour se qualifier pour le championnat mondial par moins d’une seconde.

S’il veut être présent à Eugene en Oregon pour le mondial du 15 au 24 juillet, il doit réussir un temps de 8 min 22 s.

« C’était l’objectif numéro un de ma présence à New York et ça fait un petit pincement au cœur de passer aussi près, a-t-il imagé. J’étais seul en tête pour le dernier 1000 m et ça m’a fait peut-être perdre quelques secondes. Une fin serrée te permet d’aller plus vite. »

« Il y a toutefois beaucoup de positif à retenir, de poursuivre l’étudiant à la maîtrise au Centre de recherche du CHU de Québec, et j’aurai l’occasion de réussir mon standard dans trois semaines à Portland. Me qualifier pour le mondial est mon objectif ultime cette saison. »

Lutte féroce

La lutte est féroce au Canada pour les trois postes. John Gay, avec qui Desgagnés s’est entraîné en Arizona à un camp de l’équipe canadienne en avril, et Matthew Hugues ont réussi leur standard l’an dernier. De son côté, Ryan Smeeton, qui a pris part aux mondiaux en 2019 à Doha, court lui aussi après son standard.

Si les quatre coureurs réussissent leur standard, les trois premiers au championnat canadien qui se déroulera du 23 au 26 juin à Langley en Colombie-Britannique obtiendront leur laissez-passer pour Eugene.

« Il y a quatre athlètes pour trois places, a résumé Desgagnés. L’objectif est de réussir mon standard avant les nationaux. Au championnat canadien, la course est plus stratégique et il devient plus difficile de réussir un bon temps. »

Desgagnés a aussi raté le record québécois du 3000 m steeple de peu. La marque de 8 min 19 s appartient à l’Olympien des Jeux de 2012 à Londres Alex Genest.