Roy, Guhle et les autres espoirs du CH

Huit espoirs du Canadien participent encore aux séries dans les ligues de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), de l’Ontario (OHL) ou de l’Ouest (WHL).

Joshua Roy connaît un tournoi printanier du tonnerre avec le Phœnix de Sherbrooke dans la LHJMQ.

À l’autre bout du pays, Kaiden Guhle est aussi un rouage crucial des Oil Kings d’Edmonton dans la WHL.

Le Journal a regardé le parcours de huit espoirs du Canadien qui poursuivent leur route en séries. On vous les présente.

Les trois circuits sont rendus à l’étape des demi-finales.

À noter que dans la LHJMQ, les séries se jouent sous la formule trois de cinq.

Joshua Roy

Photo d’archives

Ailier gauche | Choix de 5e tour (150e) en 2021 | 6 pi | 191 lb

Phœnix de Sherbrooke

Le Phœnix joue contre les Islanders de Charlottetown en demi-finales (3 de 5)

Statistiques :

En séries : 16 pts | 5 b | 11 p | 7 pj | +9

En saison : 119 pts | 51 b | 68 p | 66 pj | +43

Roy n’a jamais ralenti. Il connaît une saison phénoménale. À sa troisième année dans la LHJMQ, il a terminé au sommet des marqueurs avec 119 points. Le Canadien l’a récompensé en lui offrant un premier contrat. Depuis le début des séries, il est encore le moteur offensif du Phœnix avec un rythme d’un peu plus de deux points par rencontre. Il pourrait s’avérer un vol pour un choix de cinquième tour. « Il est bon dans les gros matchs depuis le début des séries, a dit l’entraîneur-chef du Phoenix, Stéphane Julien. Contre l’Armada [de Blainville-Boisbriand], on lui plaçait réellement un gars dans les culottes, mais il a trouvé des façons de marquer. Il veut réellement gagner. »

William Trudeau

Photo d’archives

Défenseur | Choix de 4e tour (113e) en 2021 | 6 pi | 189 lb

Islanders de Charlottetown

Les Islanders jouent contre le Phœnix de Sherbrooke en demi-finales (3 de 5)

Statistiques :

En séries : 6 pts | 3 b | 3 p | 5 pj | +7

En saison : 44 pts | 8 b | 36 p | 68 pj | +30

Les Islanders n’ont pas encore perdu un match depuis le début des séries. Ils ont balayé les Wildcats de Moncton et le Titan d’Acadie-Bathurst. Trudeau et ses coéquipiers feront face à une bonne machine offensive en demi-finales contre le Phœnix. À Charlottetown, Trudeau se retrouve dans l’ombre du défenseur Lukas Cormier, un choix de troisième tour des Golden Knights de Vegas en 2020. Depuis le début des séries, Trudeau a amassé le même nombre de points que Cormier. Le défenseur gaucher a connu une progression intéressante cette saison avec 44 points et un dossier de +30. « On parle d’un très bon patineur avec une belle intensité », a noté Stéphane Julien.

Xavier Simoneau

Photo d’archives

Centre | Choix de 6e tour (191e) en 2021 | 5 pi 7 po | 175 lb

Islanders de Charlottetown

Les Islanders jouent contre le Phœnix de Sherbrooke en demi-finales (3 de 5)

Statistiques :

En séries : 7 pts | 1 b | 6 p | 6 pj | +4

En saison : 86 pts | 24 b | 62 p | 48 pj | +43

Simoneau a beaucoup d’expérience. Il a joué une cinquième saison dans la LHJMQ comme joueur de 20 ans. C’était sa première année à l’Île-du-Prince-Édouard. Il est resté fidèle à lui-même avec une récolte de deux points par rencontre. Il aimerait terminer son passage dans le circuit Courteau avec une première conquête de la coupe du Président. « Simoneau revient d’une blessure à une cheville [qu’il a subie pendant le calendrier régulier]. On devra l’avoir à l’œil, a dit Stéphane Julien. Xavier Simoneau, c’est de l’acharnement, il peut changer le rythme d’un match. »

Daniil Sobolev

Photo d’archives

Défenseur | Choix de 5e tour (142e) en 2021 | 6 pi | 210 lb

Spitfires de Windsor

Les Spitfires sont à égalité 1 à 1 en demi-finales contre les Firebirds de Flint (4 de 7)

Statistiques :

En séries : 1 pt | 0 b | 1 p | 12 pj | +3

En saison : 17 pts | 2 b | 15 p | 62 pj | +25

Sobolev n’a pas joué la saison dernière en raison de l’annulation de la saison dans la OHL à cause la pandémie de COVID-19. À sa première campagne complète à Windsor, le Russe de 19 ans n’a rien fait d’extraordinaire, surtout offensivement. On le décrit comme un arrière avec une mentalité défensive et un nez pour le jeu robuste.

Joe Vrbetic

Photo d’archives

Gardien | Choix de 7e tour (214e) en 2021 | 6 pi 6 po | 186 lb

Battalion de North Bay

Le Battalion perd 2 à 0 en demi-finales contre les Bulldogs de Hamilton (4 de 7)

Statistiques :

En séries : 6 v | 1 d | 3,88 moy. | ,872 | 0 bl

En saison : 29 v | 10 d | 6 dp | 2,87 moy. | ,906 | 2 bl

Vrbetic est un gardien format géant. Au deuxième tour éliminatoire, il a obtenu trois des cinq départs contre les Frontenacs de Kingston. Il a signé deux victoires face à l’équipe de Shane Wright, qui pourrait être le premier joueur repêché cet été. En demi-finales, Vrbetic a participé au premier match contre les Bulldogs avant de céder sa place à Domenic DiVincentiis pour la deuxième rencontre.

Jan Mysak

Photo d’archives

Centre | Choix de 2e tour (48e) en 2020 | 6 pi | 180 lb

Bulldogs de Hamilton

Les Bulldogs mènent 2 à 0 en demi-finales contre le Battalion de North Bay (4 de 7)

Statistiques :

En séries : 4 pts | 0 b | 4 p | 8 pj | -5

En saison : 64 pts | 34 b | 30 p | 61 pj | +18

De retour dans la OHL après une saison avec le Rocket de Laval et le HC Litvinov en République tchèque, Mysak a renoué avec les Bulldogs, l’une des très bonnes équipes en Ontario. Sur le plan offensif, il n’a pas de très bons chiffres depuis le début du tournoi printanier. Mais Mysak a connu une saison respectable avec 34 buts. Il était le capitaine de la Tchéquie pour le Mondial junior qui n’a duré que quelques jours à Edmonton.

Arber Xhekaj

Photo d’archives

Défenseur | Jamais repêché, contrat avec le CH au mois d’octobre 2021 | 6 pi 4 po | 204 lb

Bulldogs de Hamilton

Les Bulldogs mènent 2 à 0 en demi-finales contre le Battalion de North Bay (4 de 7)

Statistiques :

En séries : 8 pts | 4 b | 4 p | 9 pj | +13

En saison : 34 pts | 12 b | 22 p | 51 pj | +44

À l’image de Guhle dans la WHL, Xhekaj a changé de camp cette saison. Les Bulldogs ont payé un fort prix pour le déraciner des Rangers de Kitchener. Ils ont offert l’attaquant Navrin Mutter, deux choix de deuxième tour, deux de troisième ronde et un de quatrième tour. Xhekaj apporte une bonne dose de robustesse aux Bulldogs. Il domine son équipe avec un dossier de +13 depuis le début des séries. Il a marqué deux buts gagnants. Le gros défenseur gaucher avait connu un très bon camp des recrues du CH pour recevoir une invitation au principal camp cet automne et en ressortir avec un contrat quelques jours plus tard.

Kaiden Guhle

Photo d’archives

Défenseur | Choix de 1er tour (16e) en 2020 | 6 pi 2 po | 200 lb

Oil Kings d’Edmonton

Les Oil Kings mènent 2 à 1 en demi-finales contre le Ice de Winnipeg (4 de 7)

Statistiques :

En séries : 11 pts | 4 b | 7 p | 11 pj | +10

En saison : 40 pts | 7 b | 33 p | 42 pj | +22

Les Oil Kings ont de grandes ambitions. Ils ont reculé le camion de la « Brinks » pour attirer Guhle dans sa ville natale. Le président et directeur général des Oil Kings, Kirt Hill, a échangé aux Raiders de Prince Albert l’ailier Carson Latimer (choix de quatrième tour des Sénateurs d’Ottawa en 2021), le défenseur Eric Johnston en plus de sacrifier deux choix de premier tour, un choix de sixième et un conditionnel de troisième tour. Guhle n’a pas déçu depuis ses débuts à Edmonton. Il est le général à la ligne bleue des Oil Kings. Toujours responsable dans son territoire et imposant physiquement, l’Albertain écrit aussi son nom sur la feuille de pointage fréquemment avec 11 points en 11 matchs.